Понад 2 тисячі студентів вступили до українських вишів з окупованих територій Донбасу та Криму – МОН

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що із тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу до українських закладів вищої освіти у поточному році на навчання було зараховано понад дві тисячі студентів.

«З початку роботи освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», створених у 2016 році, вдвічі збільшилася кількість вступників із тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу до українських закладів вищої освіти: у поточному році на навчання було зараховано 2083 студенти. З метою безпеки вступників у рейтингових списках і наказах про зарахування їхні прізвища шифрувалися», – зазначив профільний міністр Сергій Шкарлет.

Вступники з Донбасу віддали перевагу таким спеціальностям: право – 111 осіб; менеджмент – 86 осіб; медицина – 79 осіб; комп’ютерні науки – 77 осіб; інженерія програмного забезпечення – 73 особи. Здобувачі освіти з Криму зараховані на спеціальності: комп’ютерні науки (21 особа), менеджмент (18 осіб), медицина (18 осіб), інженерія програмного забезпечення (18 осіб), право (15 осіб).

Вступна кампанія тривала з 7 червня до 24 вересня.