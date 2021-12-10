Росія відкинула заклики розширити склад СЦКК і повернутися до режиму «тиші» з 10 грудня – делегація в ТКГ

Україна у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі запропонувала розширити склад Спільного центру контролю і координації не лише підписантами Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, а й уповноваженими представниками країн-учасниць «Нормандського формату» (за їхньою згодою) як незалежною стороною і повернутися до режиму припинення вогню з 10 грудня. Представники Росії категорично відкинули обидві пропозиції, повідомили в Українській делегації у ТКГ.

Як повідомили у делегації, Україна виступила з такими пропозиціями 9 грудня на позачерговому засіданні ТКГ.

«Україна залишається прихильною до необхідності забезпечення сталого перемир’я і готова продовжити роботу над цим у рамках ТКГ та інших форматів», – йдеться в повідомленні делегації в телеграм-каналі, оприлюдненому в ніч на 10 грудня.

За повідомленням, 7 грудня пройшли засідання робочих підгруп Тристоронньої контактної групи, під час яких українська сторона озвучила три ключові ініціативи:

повернення до стійкого перемир’я;

відкриття КПВВ у Щасті, Золотому, яке з українського боку відкрите ще з листопада 2020 року;

взаємний обмін утримуваними особами, що дозволило б звільнити у найближчому майбутньому близько 60 осіб.

«Ці питання обговорювалися в рамках чергового засідання ТКГ 8 грудня 2021 року. На жаль, усі ініціативи української сторони були відкинуті Російською Федерацією під надуманими приводами», – заявили в українській делегації в ТКГ.

Напередодні в ОБСЄ повідомили, що учасники переговорів у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі обговорили посилення режиму припинення вогню на Донбасі, але «не досягли порозуміння».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.