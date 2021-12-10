Минула доба на Донбасі: 6 порушень, двоє військових поранені – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби здійснили шість порушень режиму припинення вогню, три з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, внаслідок обстрілів двоє військових поранені: стан здоров’я одного пораненого – тяжкий, другого – задовільний.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – заявили у пресцентрі ООС.

За повідомленням, станом на 7:00 10 грудня порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків не зафіксовано.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» про обстріли станом на ранок 10 грудня не повідомляють.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.