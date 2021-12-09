Донбасс. Главное за день: в ТКГ не договорились о перемирии, в Мариуполе от осложнений ковид умер младенец

Коротко о главных событиях 9 декабря, которые важны для украинского востока

На переговорах ТКГ 8 декабря не удалось достичь договоренности в вопросе прекращения огня

Об этом сообщил спецпредставитель главы миссии ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Микко Киннунен. По его словам, хотя количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе уменьшилось по сравнению с предыдущими двумя неделями, ситуация с безопасностью вдоль линии столкновения все еще вызывает беспокойство.

Ситуация на фронте

Шесть раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 8 декабря. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районе Нью-Йорка, Новоалександровки, Светлодарска, Луганского. Сегодня – 6 нарушений в районе Шумов, Новомихайловки, Причепиловки. Пивденного, Станицы Луганской. Двое украинских военных получили ранения. Группировки «ДНР» и «ЛНР» в свою очередь обвинили украинских военных в обстрелах окрестностей Широкой Балки и Безименного.

Нацгвардейцы применили оружие на блокпосту в районе Мариуполя

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины. Инцидент произошел 8 декабря. На КПВВ военный наряд остановил для проверки автомобиль, но водитель пытался прорваться через блокпост. По данным ведомства, водитель был с явными признаками алкогольного опьянения. На предупреждающий выстрел в воздух он не отреагировал. Для остановки автомобиля, военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив в колеса. Нарушителя задержали.

В прифронтовых населенных пунктах фиксируют стихийные захоронения

Об этом сообщил эксперт по вопросам адвокации Гуманитарной миссии «Пролиска» Игорь Сосонский. По его словам, во время активных боевых действий в 2014-2015 годах в некоторых населенных пунктах Донбасса не работали органы местного самоуправления и не было коммунальных служб, предоставляющих услуги по захоронению. Поэтому людей, умерших своей смертью или в результате боевых действий, хоронили в воронках от снарядов, во дворах, огородах без надлежащих документов. Такие населенные пункты до сих пор имеют статус ограниченного доступа.

Кабмин предлагает усилить ответственность за отрицание российской агрессии против Украины

Документы будут направлены в Верховную Раду. Такое решение приняли на заседании правительства. За публичное отрицание агрессии предусмотрены штрафы в размере от 17 до 34 тысяч гривен, за повторное отрицание – от 34 до 51 тысячи гривен. Субъектами правонарушений в этой статье являются «публичные деятели, лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, политически значимые лица».

В Мариуполе от осложнений коронавируса умер младенец

Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко, передает 0629. Главный врач горбольницы №4 Владимир Жигиль рассказал о том, что ребенок был абсолютно здоров. Из роддома его выписали в семью, члены которой не были вакцинированы против COVID-19. По словам врача, вероятно, невакцинированные родители заразили ребенка. Мэр Мариуполя подчеркнул, что единственный способ защититься от коронавируса и его осложнений – это вакцинация.

COVID-19 в регионе

12 376 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 574 человек заболели ковидом, 34 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 146 случаев заражения, 6 – летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 45 человек заболели и 10 – умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 531 заболевший и 38 умерших.

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