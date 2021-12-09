ТКГ обговорила посилення перемир’я на Донбасі, але домовленості не досягли – ОБСЄ

Учасники переговорів у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі обговорили посилення режиму припинення вогню на Донбасі, але не досягли порозуміння, повідомив спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні й у ТКГ Мікко Кіннунен.

«У центрі уваги сьогоднішньої (8 грудня – ред.) зустрічі була ситуація з безпекою. Були тривалі дискусії щодо необхідності забезпечення дотримання угоди про припинення вогню від 22 липня 2020 року. Існує загальне розуміння того, що тривале припинення вогню є пріоритетом. Учасники робочої групи з питань безпеки детально обговорили, як посилити режим припинення вогню, але не досягли порозуміння», – заявив посол.

За його словами, хоча кількість порушень режиму припинення вогню, про які повідомляє СММ ОБСЄ, за останні два тижні, є меншою порівняно з попередніми двома тижнями, ситуація з безпекою вздовж лінії зіткнення все ще викликає занепокоєння.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.