На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 9 грудня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб операції Обʼєднаних сил. «Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох поранених – середньої тяжкості», – ідеться у вечірньому зведенні.

За цими даними, російські гібридні сили здійснили шість порушень режиму припинення вогню, половина з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

«У напрямку Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Новомихайлівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У бік Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь двічі, використовуючи міномети калібру 82 мм та гранатомети різних систем. Неподалік Південного противник обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. У районі Станиці Луганської російські найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм», – вказано в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 9 грудня ще не повідомляли.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.