Росія перекидає війська до кордону України. План можливого нового вторгнення Путіна до України: які міста Кремль може спробувати захопити?
Харків готується до оборони? Звідки чекати можливий удар Москви? Чим НАТО допоможе Києву?
Як Путін може задіяти бойовиків угруповань «ДНР» та «ЛНР» у можливій великій війні проти України?
Небезпечний напрямок: що відбувається по обидва боки кордону Росії та України?
Росія перекидає війська до кордону України. План можливого нового вторгнення Путіна до України: які міста Кремль може спробувати захопити?
Випуски
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18:00, 28 листопада 2021
Війська на кордоні України: куди вдарить Росія? | Донбас Реалії
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18:00, 21 листопада 2021
Бої за 32 блокпост: чому Україна зазнала важких втрат? | Донбас Реалії
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18:00, 14 листопада 2021
Поїздка білоруським кордоном: Україна очікує вторгнення мігрантів | Донбас Реалії
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18:05, 07 листопада 2021
Чим Україна може збити російські військові літаки та ракети? | Донбас Реалії
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18:05, 31 жовтня 2021
ЗСУ знищують російську техніку безпілотниками на окупованому Донбасі | Донбас Реалії
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