Небезпечний напрямок: що відбувається по обидва боки кордону Росії та України?

Росія перекидає війська до кордону України. План можливого нового вторгнення Путіна до України: які міста Кремль може спробувати захопити?

Харків готується до оборони? Звідки чекати можливий удар Москви? Чим НАТО допоможе Києву?

Як Путін може задіяти бойовиків угруповань «ДНР» та «ЛНР» у можливій великій війні проти України?