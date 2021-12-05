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Небезпечний напрямок: що відбувається по обидва боки кордону Росії та України?

Небезпечний напрямок: що відбувається по обидва боки кордону Росії та України?
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Небезпечний напрямок: що відбувається по обидва боки кордону Росії та України?

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Ексклюзив. Донбас Реалії побували у російському селі біля кордону України. Що розповідають місцеві жителі про пересування російської армії?

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