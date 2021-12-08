Бойовики на Донбасі здійснили два обстріли з початку доби – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 8 грудня російські гібридні сили здійснили два обстріли, повідомляє штаб операції Обʼєднаних сил.

«У напрямку Нью-Йорка та Новоолександрівки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – ідеться у вечірньому зведенні.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли», – додають у штабі.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 8 грудня не повідомляли, в угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі околиць Горлівки з гранатометів.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.