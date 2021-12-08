Минула доба на Донбасі: 6 обстрілів, серед військових – без втрат

Підтримувані Росією бойовики минулої доби на Донбасі вдалися до шести порушень режиму припинення вогню, одне з яких було із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє вранці 8 грудня пресцентр операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували в напрямку Майорська, Новоолександрівки, Південного, Причепилівки, Нью-Йорку, велися вони, зокрема, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 120 мм.

Під обстріл у напрямку Майорська потрапили околиці населеного пункту, внаслідок чого пошкоджено приватний житловий будинок, повідомили у пресцентрі ООС. Втрат серед цивільного населення немає, додали там.

Втрат серед військовослужбовців ООС немає, йдеться в повідомленні.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – заявили у пресцентрі.

Станом на 7:00 8 грудня порушень режиму припинення вогню не зафіксували.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.