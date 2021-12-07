Донбасс. Главное за день: Байден предупредил Путина, в Мариуполе осудили подростка за поджог флага

Коротко о главных событиях 7 декабря, которые важны для украинского востока

Президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин говорили больше двух часов

Основной темой было наращивание российских войск на украинской границе. В комьюнике Белого дома сказано: Байден предупредил Путина, что на военную эскалацию США ответят экономическими и другими методами. Разговор в режиме видеоконференции стал второй встречей лицом к лицу между двумя лидерами после того, как Байден стал президентом в январе. Позже президент Байден будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ситуация на фронте

Пять раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 6 декабря. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районе Песок, Катериновки, Попасной, Шумов, Майорска. Сегодня – 3 нарушения в районе Майорска, Новоалексендровки и Пивденного. Группировки «ДНР» и «ЛНР» в свою очередь обвинили украинских военных в обстрелах окрестностей шахты имени Гагарина близ Горловки.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект в рамках Стратегии экономического развития Донбасса

Он предусматривает введение специального режима для бизнеса в подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей. Текст законопроекта передан на рассмотрение руководства парламента. Напомним, ранее Кабинет министров одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года, согласно которой Украина будет страховать бизнес от военных рисков. Стратегия предполагает создание территорий приоритетного развития на Донбассе, где будут действовать особые условия для инвесторов.

В Мариуполе вынесли приговор парню, который поджег государственный флаг Украины

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. По данным ведомства, 17-летний юноша, в лесополосе в Кальмиусском районе, поджег флаг Украины, снял действие на камеру и выложил фото в одну из социальных сетей. Суд приговорил молодого человека к одному году лишения свободы с испытанием на один год.

Донетчина, Луганщина и еще несколько областей вышли из «​красной»​ зоны карантина

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Из «красной» зоны в «желтую» перешли Киев, а также Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области. Напомним, с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Они касаются в первую очередь невакцинированных граждан. Теперь посещать общественные заведения в «желтой» зоне смогут только те, кто получил хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 и имеет «желтый» COVID-сертификат.

COVID-19 в регионе

8 655 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 689 человек заболели ковидом, 34 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 187 случаев заражения, 15 – летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 3 человека умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 990 заболевших и 111 умерших.

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