Можливого спільника Безлера у Слов’янську продовжать судити без преси

У місті Слов’янську Донецької області триває суд над можливим спільником офіцера ГРУ Росії Ігоря Безлера (псевдо «Бєс») Віктором Михедом. Михеда звинувачують у створенні терористичної організації та порушенні законів і звичаїв ведення війни. Спецслужби стверджують, що Михед у загоні Ігоря Безлера в Горлівці відповідав за пропаганду, був присутній на допитах і катуваннях і знімав це на відео, яке потім викладав у інтернет. Адвокатка підсудного повідомляє, що Михед провину не визнає.

9 грудня у міськрайонному суді Слов’янська адвокатка Інна Шмуйлова наполягала, щоб розгляд справи тривав у закритому судовому засіданні. Шмуйлова стверджувала, що журналісти доносять до читачів, за її словами, «неправдиву» інформацію: ніби Михед уже скоїв кримінальний злочин, і це налаштовує людей проти обвинуваченого. Згадала Інна Шмуйлова і заголовок матеріалу Радіо Донбас.Реалії «В Україні дійшла до суду справа можливого помічника Безлера: навесні його арештували спецслужби». На це суддя Наталія Дюміна зауважила, що в заголовку вжили слово «можливого».

Обвинувачений Михед підтримав клопотання захисниці і зазначив, що відмовляється давати пояснення у присутності ЗМІ. «Я вважаю, що преса використовується для того, щоби збурювати громадську думку, розпалювати ворожнечу і, таким чином, тиснути на суд», – додав обвинувачений.

Суддя Наталія Дюміна задовольнила клопотання сторони захисту частково: допит Віктора Михеда, судові дебати та останнє слово обвинуваченого розглянуть у закритому судовому засіданні.

Також під час суду заслухали двох свідків сторони захисту. Обидва – знайомі Віктора Михеда. Зокрема, один зі свідків повідомив, що не знає про участь обвинуваченого у незаконних збройних формуваннях.

«Він (Віктор Михед – ред.) у 2014 році закликав до різного роду спротивів, умовно, антифашистських… Телефоном він говорив про те, що треба вступати кудись, записуватися, обороняти батьківщину і таке інше. Я не знаю, чи брав він участь у цьому, чи ні», – зазначив свідок. Також він додав, що йому не відомо про події в Горлівці, про які йдеться в обвинувальному акті.

Сам обвинувачений Михед оголосив відвід судді: мовляв, та неодноразово відхиляла клопотання захисту, необ’єктивно розглядала події тощо. Тепер судове засідання продовжать після розгляду питання про відвід.

Справу Михеда по суті в суді Слов’янська почали розглядати у жовтні минулого року. Один зі свідків, Василь Будик, стверджує, що під час, коли Безлер влаштував несправжній розстріл полонених, події фільмував бойовик на псевдо «Йожик». За словами Будика, «Йожика» хтось назвав за прізвищем. І це прізвище було співзвучне із прізвищем керівника Будика в Міністерстві оборони України – Петра Мехеда.