Можливого спільника Ігоря Безлера залишили під вартою

Віктор Михед, можливий спільник колишнього ватажка гібридних сил Росії у Горлівці, громадянина Росії Ігоря Безлера, лишається під вартою до 11 жовтня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Адвокат Михеда Роман Пікулін просив суд відпустити обвинуваченого під домашній арешт. Однак суддя Слов’янського міського районного суду Наталія Дюміна задовольнила клопотання сторони обвинувачення і продовжила Віктору Михеду термін тримання під вартою на 60 діб із можливістю вийти під заставу у розмірі 300 прожиткових мінімумів.

Обвинувачений мав давати пояснення у суді, однак його не доправили до Слов’янська зі слідчого ізолятора Маріуполя: Михед зазначив, що має проблеми зі здоров’ям через спеку і готовий приїхати, щойно температура спаде. Також обвинувачений відмовився від послуг адвоката Пікуліна через незгоду зі стратегією захисту.

Віктора Михеда затримали у Маріуполі наприкінці травня 2020 року. Його звинувачують в участі у терористичній організації та порушенні законів та звичаїв війни. За версією спецслужб, Михед у загоні Ігоря Безлера відповідав за пропаганду, був присутній на допитах і катуваннях заручників і знімав все на відео. Потім відзняте викладав у мережу інтернет.

У суді Слов’янська також розглядатимуть справу самого Ігоря Безлера. Його звинувачують в організації злочину та порушенні законів та звичаїв війни. Розглядатиме справу громадянина Росії Безлера суддя Наталія Дюміна.​