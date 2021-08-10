Арестович розповів, чи винесуть на розгляд ТКГ питання щодо вбивства українців у Кіровській колонії

Винесення на розгляд Тристоронньої контактної групи питання щодо вбивства українців у колонії в місті Хрестівка (бойовики використовують радянську назву Кіровське) Донецької області, підконтрольному угрупованню «ДНР», розглянуть під час наради в межах гуманітарної підгрупи. Про це 10 серпня заявив у коментарі Радіо Свобода речник української делегації ТКГ Олексій Арестович.

«Це питання буде вирішено під час наради в межах гуманітарної підгрупи. Поки підстав вони не бачать, чистий кримінал», – сказав Арестович, відповідаючи на питання про винесення злочину на розгляд ТКГ.

Раніше Арестович повідомив, що вбивство трьох громадян України у колонії в місті Хрестівка (Кіровське), підконтрольному угрупованню «ДНР», не має стосунку до перебігу конфлікту з Росією.

«Це 33-тя колонія в Кіровському Донецької області. Там дійсно відбулося потрійне вбивство: спочатку двоє ув’язнених вбили третього, а потім конвой вбив цих двох», – сказав Арестович.

Він додав, що це кримінальний злочин, який не має стосунку до перебігу конфлікту між Україною та Російською Федерацією.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.