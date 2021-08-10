Убивство засуджених на окупованій Донеччині: прокуратура почала провадження

Донецька обласна прокуратура повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства засуджених на окупованій частині території області.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 серпня 2021 року на території Кіровської виправної колонії № 33 у м. Хрестівка Донецької області невідомими особами було вбито засуджених. Один із загиблих – 42-річний чемпіон України з дзюдо, засуджений у 2010 році за вбивство 18-річного хлопця. Відомості про другого вбитого встановлюються, а інформація щодо вбивства третього засудженого наразі перевіряється», – мовиться в повідомленні.

За словами речника української делегації в Тристоронній контактній групі щодо переговорів про врегулювання на окупованій частині Донбасу Олексія Арестовича, вбивство трьох громадян України у колонії в місті Хрестівка (бойовики досі використовують радянську назву Кіровське) Донецької області, підконтрольному угрупованню «ДНР», не має стосунку до перебігу конфлікту з Росією. За його словами, йдеться про «чистий кримінал»: спочатку двоє ув’язнених убили третього, а потім конвой убив тих двох.

За повідомленнями, один із убитих – 40-річний Євген Сотников, який свого часу здобув срібну і дві бронзові медалі на чемпіонатах Європи і світу з дзюдо, також був медалістом в інших змаганнях – зокрема, мав «срібло» на чемпіонаті світу з самбо. Був чемпіоном України з дзюдо. Брав участь в Олімпійських іграх у Пекіні 2008 року, але невдало. Кілька разів мав проблеми з законом, 2010 року був засуджений за вбивство – остаточний термін позбавлення волі склав 15 років.

Ім’я другого вбитого ув’язненого називають як Олександр Давидов, даних про третього наразі не наводять.