Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Убивство засуджених на окупованій Донеччині: прокуратура почала провадження

Колонія №33 в Хрестівці

Донецька обласна прокуратура повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства засуджених на окупованій частині території області.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 серпня 2021 року на території Кіровської виправної колонії № 33 у м. Хрестівка Донецької області невідомими особами було вбито засуджених. Один із загиблих – 42-річний чемпіон України з дзюдо, засуджений у 2010 році за вбивство 18-річного хлопця. Відомості про другого вбитого встановлюються, а інформація щодо вбивства третього засудженого наразі перевіряється», – мовиться в повідомленні.

За словами речника української делегації в Тристоронній контактній групі щодо переговорів про врегулювання на окупованій частині Донбасу Олексія Арестовича, вбивство трьох громадян України у колонії в місті Хрестівка (бойовики досі використовують радянську назву Кіровське) Донецької області, підконтрольному угрупованню «ДНР», не має стосунку до перебігу конфлікту з Росією. За його словами, йдеться про «чистий кримінал»: спочатку двоє ув’язнених убили третього, а потім конвой убив тих двох.

За повідомленнями, один із убитих – 40-річний Євген Сотников, який свого часу здобув срібну і дві бронзові медалі на чемпіонатах Європи і світу з дзюдо, також був медалістом в інших змаганнях – зокрема, мав «срібло» на чемпіонаті світу з самбо. Був чемпіоном України з дзюдо. Брав участь в Олімпійських іграх у Пекіні 2008 року, але невдало. Кілька разів мав проблеми з законом, 2010 року був засуджений за вбивство – остаточний термін позбавлення волі склав 15 років.

Ім’я другого вбитого ув’язненого називають як Олександр Давидов, даних про третього наразі не наводять.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG