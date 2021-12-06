«Росія має відступити» – Джонсон про концентрацію російських військ

Велика Британія хоче, аби Росія знизила напругу біля кордонів України – про це заявив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Боріс Джонсон.

Про це він заявив журналістам 6 грудня.

«Ви бачили, як збільшується концентрація військ на кордоні, і нам, безсумнівно, потрібно вирішити це. Ми вважаємо, що Росія повинна відступити і знизити напругу там», – заявив голова британського уряду.

Він озвучив цю заяву за день до віртуальної зустрічі президента Сполучених Штатів Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна.

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Очікується, що нарощування російських військ, а також прагнення України приєднатися до НАТО будуть головними в порядку денному нещодавно запланованої зустрічі.

У своїх звітах американська розвідка припускає, що Росія може готуватися до вторгнення в Україну вже в 2022 році.

Москва вимагала письмових гарантій, що Україну не допустять до НАТО, назвавши такий сценарій «червоною лінією». Кремль також висловив занепокоєння щодо постачання Заходом зброї Києву, а також військових навчань у міжнародних водах Чорного моря.

Байден, коментуючи заяви Путіна, заявив, що не погодиться на «чиюсь червону лінію».