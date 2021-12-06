FT: розвіддані США переконали ЄС і НАТО у загрозі Росії для України

Союзники США у Європейському союзі й НАТО підтримали висновки американської розвідки про те, що Росія може вторгнутися на територію України, пише Financial Times із посиланням на джерела.

Співрозмовники видання розповіли, що американська сторона на початку листопада перед самітом НАТО надала широкий обсяг розвідданих. До цього деякі країни ЄС сумнівалися у переконливості доказів Вашингтона щодо можливого введення російських військ в Україну.

Financial Times пише, що змінити думку союзників змогли надані відомості про концентрацію російських військ поблизу українського кордону.

Представник Білого дому заявив, що Москва може планувати вторгнення в Україну вже на початку 2022 року, а половина військових частин, які планують залучити до наступу, прибули до кордону з Україною протягом останнього місяця.

Президент США Джо Байден 7 грудня у розмові по відеозв’язку з президентом Росії Володимиром Путіним має намір застерегти Кремль від нападу на Україну. Байден також повідомить Путіну про повну підтримку заходів у відповідь проти Москви з боку країн ЄС і НАТО у разі ймовірного вторгнення, пише Financial Times. Деталі санкцій щодо Москви поки що обговорюють.

Як повідомляє FT, рішення США поділитися своїми розвідувальними даними з європейськими державами й оприлюднити публічні попередження випливає з надії Вашингтона зміцнити західну підтримку нових санкцій проти Росії і підкреслити вартість будь-якої агресії для Москви.

Раніше низка американських і німецьких ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці писали про те, що на початку року Росія може почати масштабне вторгнення на територію України, можливо, з метою усунення чинної влади в Києві або захоплення території. Про подібні дані розвідки повідомляло і Міноборони України.

У Москві такі плани заперечують і заявляють, що Росія має право розміщувати війська на своїй власній території на свій розсуд. Кремль назвав публікації у західних ЗМІ «спецоперацією із нагнітання ситуації навколо України з перекладанням відповідальності на Росію».