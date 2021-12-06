Американські сенатори заявили про свою підтримку України напередодні розмови між Байденом та Путіним

Член комітету із закордонних справ, сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі попередив, що Україна «може стати новим Афганістаном» для Росії, якщо Москва піде далі у своїх діях. Мерфі заявив про це, виступаючи на каналі CNN у недільній програмі «Стан держави».

«Я думаю, що нема заміни дипломатичним зусиллям віч-на-віч, так що я сподіваюсь, що віртуальна зустріч між президентом Байденом та президентом Путіним принесе результати. Однак, дозвольте сказати, якщо Росія вирішить піти далі, це буде помилкою історичного масштабу для Москви», – сказав сентатор.

«Україна може стати наступним Афганістаном для Росії, якщо вона (Росія – ред.) вирішить піти далі, і це наша робота в Конгресі бути дипломатичними, політичними та військовими партнерами України», – додав законодавець.

«Зараз у нас є поправка на розгляді в Сенаті, яка значно збільшить обсяги летальної допомоги, і я її підтримую».

Тему України на тлі майбутньої розмови Байдена та Путіна обговорювали і в іншій програмі, на каналі «Фокс Ньюз». Сенаторка-республіканка Джоні Ернст закликала президента Байдена бути «дуже чітким та дуже сильним» у спілкуванні з Путіним.

«Він повинен сказати Володимиру Путіну, що ми не дозволимо продовжити проєкт «Північний потік-2» і що нам потрібно, щоб він знав та розумів, що ми захистимо Україну та надамо їй допомогу. Він (Байден – ред.) повинен чітко про це сказати», – сказала сенаторка. Членкиня комітету збройних сил Сенату підкреслила необхідність того, щоб Байден дав відсіч, як вона сказала, «дуже агресивним діям Росії».

В матеріалі використані джерела CNN та Fox News.