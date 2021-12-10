«Одна з країн» Східної Європи розкритикувала пропозицію Байдена щодо перемов із Росією – Bloomberg

Східноєвропейські країни розкритикували ідею президента Сполучених Штатів Джо Байдена щодо зустрічі представників НАТО із Росією. Про це повідомляє американське видання Bloomberg із посиланням на дипломата однієї з держав регіону, назва якої не уточнюється.

За словами дипломата, який зажадав лишитися анонімним, його уряд «розгніваний та шукає негайних роз’яснень щодо того, що саме планує президент Джо Байден».

Інший співрозмовник видання надав більше деталей. За його словами, занепокоєння країн східного регіону зосереджене на тому, «до яких поступок можуть призвести переговори з точки зору політичних гарантій і обмежень для свободи дій НАТО і його спроможності здійснювати операції».

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Як стверджують джерела журналістів, переговори з Росією дадуть президенту Володимиру Путіну шанс «розділяти й володарювати», посіявши розбрат між США та Європою або ж між членами Європейського Союзу. Ще один дипломат припустив, що варто дочекатися деталей щодо пропонованих перемов.

Раніше президент США Джо Байден повідомив, що планує 10 грудня оголосити про зустріч, у якій візьмуть участь представники Росії та «щонайменше чотирьох» основних союзників США по НАТО. Про які саме держави йдеться, він не уточнив.

За висновками Bloomberg, це викликало роздратування балтійських країн, адже виникло питання, хто буде виключений із цієї зустрічі. Очікується, що перевага буде надана державам західної Європи.

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Видання також цитує голову комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхельсона, який назвав пропозицію Байдена «несподіванкою, що розчарувала». Він закликав до дипломатичного тиску, який завадив би цим переговорам або забезпечив участь представників східного флангу НАТО. На думку Міхельсона, будь-які переговори можуть стосуватися лише захисту територіальної цілісності України та зниження військової загрози з боку Росії.

Вашингтон, його союзники по НАТО і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить в останні тижні про те, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва заперечує, що вона готує вторгнення в Україну.

7 грудня під час відеосаміту президентів США та Росії Україна стала головною темою для обговорення. Байден попередив Москву, що озброєна ескалація обернеться для Росії новими жорсткими санкціями.

Путін заявив, що сказав Байдену про неприпустимість для Москви подальшого розширення НАТО на схід. У Білому домі зазначили, що Байден під час розмови не пішов на поступки щодо розширення НАТО на схід. При цьому в адміністрації США вказали, що готові обговорювати з Москвою теми, що викликають занепокоєння.