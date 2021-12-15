Санкції проти Росії після того, як станеться ескалація на кордоні, неефективні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту «Східного партнерства» в Брюсселі заявив, що Україна вважає неефективним застосування санкцій проти Росії вже після того, як станеться її ймовірна ескалація на кордоні з Україною.

«Мені здається, що ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика «після» вже нікого, чесно кажучи, не цікавить. Нашу державу цікавить потужна санкційна політика до ймовіної ескалації, і тоді, мені здається, ймовірної ескалації, може, й не буде. Такі попереджаючі кроки, дійсно, можуть зупинити військовий конфлікт на сході нашої держави, який відбувається вісім років», – сказав Зеленський.

На уточнювальне запитання Радіо Свобода, що відповіли лідери з країн «нормандського формату» (Франції та Німеччини), коли президент України сказав, що санкції проти Росії після можливої ескалації вже будуть неефективні, Зеленський відповів: «Мені здається, я був достатньо наполегливий і ті факти, які я доводив, вони спрацювали – мені так здається. Подивимось на результат».

Раніше видання Bloomberg із посиланням на високопоставлених дипломатів та чиновників Європейського союзу заявило, що Франція, Німеччина, Італія та Іспанія проти того, щоб швидко укладати план запровадження нових санкцій проти Росії через її ескалацію щодо України, як це пропонують США. Натомість інші країни блоку вважають, що публічні погрози санкціями можуть більш ефективно стримати президента Росії Володимира Путіна, повідомило видання.

Високий представник Європейського союзу із зовнішніх справ Жозеп Боррель заявив, виступаючи в Брюсселі 15 грудня, що блок «очікує на краще і готується до гіршого».

Захід і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну.