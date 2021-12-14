Кулеба: про переформатування «нормандського формату» поки не йдеться

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що про переформатування «нормандського формату» (Україна, Німеччина, Франція, РФ) для долучення до його складу США, наразі не йдеться.

«Щодо залучення Сполучених Штатів до процесу врегулювання, то вони завжди були до нього залучені тією чи іншою мірою. Зараз не йдеться про переформатування «нормандського формату». Він залишається таким, яким є. Але ми бачимо, як завдяки ініціативності адміністрації Байдена формується двосторонній трек діалогу Росії і США, мета якого – припинення російської агресії проти України, нічого з того, що там відбуватиметься з цього питання, не відбуватиметься в таємниці від України», – сказав Кулеба.

США раніше заявляли про готовність долучитися до «нормандського формату» чи надавати підтримку паралельно.

У середині жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із Німеччиною та Францією готова якнайшвидше провести зустріч голів держав у «нормандському форматі».​

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Востаннє лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.