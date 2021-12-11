Байден у першій розмові з Шольцем на посаді обговорив концентрацію російських військ біля України

Президент США Джо Байден поговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцом 10 грудня, щоб привітати його зі вступом на посаду та обговорити, зокрема, нарощування російських військових сил поблизу кордонів України, повідомляє Білий дім.

За повідомленням, Байден «підтвердив свою підтримку міцних американо-німецьких відносин і бажання подальшого зміцнення трансатлантичного співробітництва».

«Лідери обговорили нашу спільну роботу щодо всього спектру глобальних викликів, у тому числі тривалі зусилля для подолання пандемії COVID-19, протидію змінам клімату та нарощування концентрації військ Росії навколо України», – йдеться в заяві Білого дому.

Раніше 10 грудня Шольц заявив, що «глибоко стурбований» нарощуванням російських військ.

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«Саме тому важливо, щоб Європа була твердою в цьому питанні і чітко показала, що кордони Європи непорушні», – сказав новий канцлер Німеччини.

США та Німеччина також провели консультації з фінансових питань 10 грудня. Міністр фінансів США Дженет Йеллен і міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час телефонної розмови обговорили підготовку до санкційних заходів проти російської економіки.

Йеллен «висловила зацікавленість у партнерстві з Німеччиною щодо надзвичайних заходів, які можуть бути швидко використані, щоб завдати серйозних втрат економіці Росії», повідомило міністерство фінансів США.

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Перед розмовою з Байденом Шольц провів спільний брифінг із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн і відвідав Францію. Під час брифінгу він назвав очевидним, що Німеччина, Європейський Союз та багато інших країн «відреагують, якщо будуть порушення кордону».

У Франції він закликав до відродження так званого «нормандського формату» переговорів, у якому Німеччина та Франція виступають посередниками між Україною та Росією, щоб спробувати врегулювати конфлікт на сході України.

Олаф Шольц став новим канцлером Німеччини після того, як склав присягу під час короткої церемонії в президентському палаці в Берліні 8 грудня.