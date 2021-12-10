Байден мав зателефонувати Зеленському одразу після розмови з Путіним – експосол США

Президент США Джозеф Байден діяв неправильно, коли не зателефонував президенту України Володимиру Зеленському одразу після відеоконференції з Володимиром Путіним, яка відбулася 7 грудня. Таку думку в етері Свобода Live висловив експосол США в Україні Джон Гербст.

«На мій погляд, це помилка. Адміністрація Байдена поводила себе так, ніби найважливіші столиці – це Москва, Париж, Лондон і Берлін. І не звертала уваги на те, що є й інші важливі столиці, у першу чергу, Київ, а також Варшава, Бухарест і так далі. І, на мій погляд, це також помилка з геополітичної точки зору», – сказав Гербст.

7 грудня відбулася відеокоференція президентів США та Росії. Головною темою порядку денного стала ситуація навколо України. Джо Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів і європейських союзників з приводу концентрації російських військ поблизу українських кордонів і попередив Путіна про «сильні економічні та інші заходи» у разі розгортання нової атаки проти Україні.

Після розмови з Путіним Байден провів переговори з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

9 грудня, через 49 годин після діалогу з Путіним Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили врегулювання на Донбасі та реформи в Україні.

Десятки тисяч російських військових розгорнуті нині поблизу кордону з Україною, що насторожило як Київ, так і офіційних осіб у Європі та Сполучених Штатах.