Днями аналітики спільноти Conflict Intelligence Team повідомили, що у військово-польовому таборі неподалік від села Масловка під Воронежем були помічені зенітні ракетні комплекси «Бук» та інша техніка, що прибула туди залізницею. Відео з нею зняли 6 грудня, за день до переговорів президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна. Звідки ця установка та інша техніка, і як вони вже пов’язані з війною на Донбасі?

За спостереженням Conflict Intelligence Team, техніка біля Воронежа на станції Масловка з’являється не вперше. Спочатку це було помічено у квітні 2021 року, коли Росія вперше почала масштабне стягування військ до кордонів з Україною та у Крим.

Тоді, навесні 2021 року, це була 41-ша загальновійськова армія Росії, яка прибула з Сибіру. Зараз вона теж стягнута на захід Росії та знаходиться біля Єльні у Воронезькій області.

Зараз на Масловці, ймовірно, – Перша гвардійська танкова армія Росії. Прибувають туди вони з Нарофоминська (4-та Гвардійська Кантемирівська танкова дивізія), Муліно у Нижегородської області (288-та артилерійська бригада та 6-та окрема танкова бригада) та Красний Бор Смоленської області (49-та Зенітно-ракетна бригада).

Воєнний аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов підкреслює, що 6-та окрема танкова бригада за даними розвідок та розслідувачів брала участь у війні на Донбасі, а саме, у боях під Іловайськом та боях за Дебальцеве. На озброєнні у неї – танки Т-72 Б3, які були помічені у бойових діях на Донбасі.

Окрім того, на відео помітно: бортові номери установок «Бук М-1» зафарбовані.

Так було, наприклад, з установкою, яка влітку 2014 року, за даними міжнародних розслідувань, збила малайзійський літак рейсу MH-17.

Більше про це Кирило Михайлов розповідає в ефірі Радіо Донбас.Реалії:

БОЙОВИЙ ШЛЯХ

Дійсно, техніку та особовий склад російської 6 Окремої танкової бригади розслідувачі фіксували на Донбасі у 2014 та 2015 роках.

Так, спільнота Informnapalm розповідала про участь бригади у війні на Донбасі, фіксувала згадані танки Т-72 Б3 та навіть називала полонених, які були захоплені українськими військовими.

Тоді бійці батальйону «Донбас» взяли в полон солдатів російської регулярної армії у Червоносільському. Перебуваючи там, Максим Фіногін встиг зняти на телефон полонених росіян.

На відео – четверо кадрових російських військових. Двоє бійців шостої танкової бригади і два десантники з 31-ї Ульяновської бригади. Світ побачив ці кадри лише через пів року після трагедії.

«Десь 36 годин у нас йшли бої з перервами, потім – полон, і у мене якось вилетіло це з голови, тому що телефони ми свої знищили, але вже там, в полоні, «Заноза» (побратим – ред.) мені каже: «Ось флешка залишилася з телефону, там, де записано». Я її сховав до себе в резинку, там труси, вона маленька і можна сказати, до кінця я її й носив», – розповідав Максим Фіногін.

У блозі sled-vzayt публікувалися дані на особовий склад, захоплені на Донбасі документи бригади та навіть список загиблих бійців.

Танки Т-72Б3 вже у боях за Дебальцево взимку 2015 року вдалося ідентифікувати дослідникам Conflict Intelligence Team. Тоді теж була зафіксована 6-та танкова бригада російської армії.

Показова історія танкіста цієї бригади Євгена Усова. Активний користувач соціальної мережі «ВКонтакте» був офлайн саме в період боїв за Дебальцеве. А потім виклав в мережу фотографію і написав, що зазнав осколкового поранення. На фотографіях Усова перебуває і міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Більше інформації про участь російських військ у боях за Дебальцеве та ексклюзивні кадри:

Вашингтон, його союзники по НАТО і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить в останні тижні, про те, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва заперечує, що вона готує нове вторгнення в Україну.

7 грудня під час відеосаміту президентів США та Росії Україна стала головною темою для обговорення. Байден попередив Москву, що озброєна ескалація обернеться для Росії новими жорсткими санкціями.

Путін заявив, що сказав Байдену про неприпустимість для Москви подальшого розширення НАТО на схід. У Білому домі зазначили, що Байден під час розмови не пішов на поступки щодо розширення НАТО на схід. При цьому, в адміністрації США вказали, що готові обговорювати з Москвою теми, які викликають занепокоєння.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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