«Група семи» закликала до відновлення «нормандського формату»

Для врегулювання нарощування російських військ поблизу кордону з Україною сторонам потрібно повернутись до переговорів. Про це на саміті «Групи семи» (G7) у Ліверпулі заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. За її словами, врегулювати ситуацію необхідно політично, у рамках «нормандського формату».

Раніше Бербок зустрілася із головою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном. Вони засудили російську агресію щодо України.

За поновлення переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі у «нормандському форматі» виступав і президент Франції Емманюель Макрон.

США та країни Заходу вважають, що Росія може готувати напад на Україну і тому на цей час зосередила поблизу кордонів із Україною приблизно 100 тисяч своїх військовослужбовців.

Вашингтон, його союзники по НАТО і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну. На цьому тлі США повідомляли про плани поставити Києву більше озброєнь, включаючи протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія здатна стягнути до кордонів України вдвічі більше сил, ніж минулої весни.

За оцінкою США, Росія розмістила майже 100 тисяч військових поблизу північних, східних і південних кордонів України, додала Нуланд.

За її словами, наразі невідомо, чи ухвалив президент Росії Володимир Путін рішення про наступ на Україну чи повалення її уряду. «Але ми знаємо, що він нарощує потенціал для цього», – сказала заступниця держсекретаря.

7 грудня відбулися переговори американського лідера Джо Байдена з керівником Росії Володимиром Путіним.

Президент США заявив, що попередив Путіна: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України – що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями – Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він (Путін) ніколи не бачив».