«Явка з повинною»: МЗС України про рішення суду РФ з даними щодо продовольства військовим Росії на Донбасі

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Москва фактично рішенням свого ж суду визнала присутність військ Росії на Донбасі, що змінить позицію України в міжнародних судах.

«Кіровський районний суд Ростова-на-Дону підписав Росії явку з повинною. Визнання в рішенні російського суду присутності збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території України є черговим переконливим нівелюванням ключового аргументу Москви про нібито «внутрішньоукраїнський» характер конфлікту на Донбасі. Цього разу РФ власноруч створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її статус як сторони міжнародного збройного конфлікту. Це рішення зміцнить позицію України в провадженнях проти Росії в міжнародних судових інстанціях. Російським юристам стане дедалі важче називати біле чорним, а чорне білим. Вердикт ростовського судді наблизив притягнення російської влади до міжнародно-правової відповідальності», – заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він додав, що не дивним є той факт, що «російська сторона почала видаляти згадане судове рішення із публічного доступу».

«Але приховати злочини Росії проти України не вдасться», – зауважив він.

Раніше стало відомо, що Кіровський суд у Росії через вирок у листопаді 2021 року в кримінальній справі про корупцію (його текст є у розпорядженні російської редакції Радіо Свобода) розкрив інформацію про постачання продовольства російським військовим, розміщеним на територіях сходу України, підконтрольних російським гібридним силам. Як сказано у вироку районного суду в Ростові-на-Дону, розміщеним на позиціях бойовиків російським військовим раз на два тижні відправляли 1300 тонн продовольства з Ростовської області.

За приблизними підрахунками Радіо Свобода, постачання 1300 тонн продовольства щотижня вистачало для забезпечення приблизно 26 тисяч жителів. Однак із вироку не випливає, що постачанням займалася лише одна компанія.

Речник російського президента Дмитро Пєсков назвав помилковими дані, вказані у вироку суду. За словами речника Путіна, помилитися могли автори вироку суду, тому що «ніяких Збройних сил РФ на території самопроголошених республік не було і немає».

Росія завжди заперечувала участь своїх військовослужбовців у бойових діях на сході України, стверджуючи, що українським військам там протистоїть «народна міліція», що складається з жителів Донбасу, в якій громадяни Росії можуть бути присутніми лише як добровольці. Натомість кілька журналістських розслідувань та публікації українських спецслужб указували, що російська армія брала безпосередню участь у бойових діях на сході України. Йшлося не лише про підтримку артилерійськими ударами, а й про бої між російськими військовими та українською армією.