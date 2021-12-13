Посольство США відреагувало на заяву Путіна про «геноцид на Донбасі»

Американське дипломатичне відомство назвало небезпечними та безвідповідальними неправдиві звинувачення в геноциді на Донбасі, озвучені Володимиром Путіним. Це є нічим іншим, як спробою перекласти відповідальність за те, що відбувається там, зазначили у посольстві.

9 грудня 2021 року президент Росії Володимир Путін сказав, що «те, що відбувається на Донбасі, нагадує геноцид», виступаючи під час засідання Ради з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини в Росії, передає ТАРС.

Заява Путіна про геноцид є спробою перекласти провину за завданні Росією страждання, йдеться у дописі Посольства США в Україні, опублікованому у Twitter.

«Світ це знає, і брехня Росії щодо Донбасу є ще однією очевидною спробою перекласти провину за страждання, які завдала Росія», – мовиться у повідомленні.

«Неправдиві звинувачення в геноциді небезпечні та безвідповідальні», вважають у посольстві.

І наголошують, що підконтрольна Росії влада на окупованій частині українського Донбасу:

порушує права людини;

незаконно ув’язнює громадян України;

пригнічує свободу слова;

та змушує українців отримувати російські паспорти.

Міжнародна спільнота, включаючи ЄС, G7, НАТО висловили своє занепокоєння загрозою нової агресії Росії проти України. Під час засідання «Групи семи» в Ліверпулі цими вихідними, країни засвідчили підтримку Україні перед лицем російської агресії.

«На зустрічах міністрів у Ліверпулі члени «Групи семи» підтвердили непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України. Ми стоїмо об’єднаними перед лицем військового нарощування з боку Росії та агресивної риторики в бік України», – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Росія заперечує свою роль у ескалації напруги в регіоні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода порахувало загальне число жертв бойових дій на Донбасі з 14 квітня 2014-го до 30 червня 2021 року.

«За підрахунками Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), загальна кількість людських втрат, пов’язаних з конфліктом в Україні, становить 42 500–44 500», – повідомили в Управлінні верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода.