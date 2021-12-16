Росія: суд розкрив інформацію про постачання продовольства російським військовим на Донбасі

Суд у Росії розкрив інформацію про постачання продовольства російським військовим, розміщеним на територіях сходу України, підконтрольних російським гібридним силам. Як сказано у вироку районного суду в Ростові-на-Дону, розміщеним на позиціях бойовиків російським військовим раз на два тижні відправляли 1300 тонн продовольства з Ростовської області. Москва присутність своїх солдатів на Донбасі завжди заперечувала.

Вирок Кіровського районного суду у Ростові-на-Дону був ухвалений у листопаді 2021 року в кримінальній справі про корупцію, його текст є у розпорядженні російської редакції Радіо Свобода. Заступника регіонального керівника з військового харчування місцевої компанії було визнано винним за статтею про посередництво у хабарі. Він був засуджений до пʼяти з половиною років колонії за те, що передав 990 тисяч рублів від начальника керівнику Центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду Південного військового округу.

Як сказано у вироку суду, до робочих обовʼязків обвинуваченого входило забезпечення запасу продовольства для постачання російським військовослужбовцям на сході України. Підполковник із Південного військового округу, як наполягав захист, вимагав від його начальника 90 тисяч рублів на місяць (це понад 33 тисячі гривень), щоб не перешкоджати роботі поставкам. В іншому випадку офіцер, як сказано у вироку, «обіцяв зривати поставки на користь військовослужбовців Росії, які перебувають на бойовому чергуванні в «ДНР» та «ЛНР». У тексті вироку повідомляється, що поставки відбувалися щонайменше у 2018 та 2019 році. Через затримку відправлення колони, яке відбулося на вимогу санітарного контролю, було зіпсовано продовольства на суму близько 30 мільйонів рублів (це понад 11 мільйонів гривень).

Обвинувачений розповідав, що одна поїздка вантажівки до бойовиків на Донбасі коштувала постачальникам 65–80 тисяч рублів від 24 до майже 30 тисяч гривень). Висока ціна була повʼязана із ризиком для життя водіїв. На кордоні вони здавали документи і прямували українською територією «під охороною сторони, яка приймала». Перед відправленням їх перевіряв росіянин у званні майора. Підсудний наполягав, що він військовий, проте суд установив, що така людина в армії ніколи не служила.

За приблизними підрахунками Радіо Свобода, постачання 1300 тонн продовольства щотижня вистачало для забезпечення приблизно 26 тисяч жителів. Однак із вироку не випливає, що постачанням займалася лише одна компанія.

Росія завжди заперечувала участь своїх військовослужбовців у бойових діях на сході України, стверджуючи, що українським військам там протистоїть «народна міліція», що складається з жителів Донбасу, в якій громадяни Росії можуть бути присутніми лише як добровольці. Водночас, кілька журналістських розслідувань та публікації українських спецслужб указували, що російська армія брала безпосередню участь у бойових діях на сході України. Йшлося не лише про підтримку артилерійськими ударами, а й про бої між російськими військовими та українською армією.