Россия атакует Украину «по-научному»? Что Кремль собирается рассказать Западу

Россия готовит атаку против Украины на научном фронте. Об этом предупреждает «Восточная правозащитная группа». По информации правозащитников, для дискредитации Украины в научном сообществе готовятся публикации, конференции и круглые столы о том, как «группировки «ЛДНР» противостоят якобы украинской агрессии. О чем пропагандисты могут рассказать в своих трудах? Радио Донбасс.Реалии составило список: к чему готовиться.

Группировки «ЛДНР» готовят статьи и международные круглые столы, организовывают студентов и работников оккупированных ВУЗов на написание научных работ. «Фактически – это еще один этап информационной войны, только на научном фронте», – отметила директор «Восточной правозащитной группы» ​Вера Ястребова. Из информационной повестки России на Донбассе (вот лишь один из ее примеров) можно судить о том, какие нарративы Кремль в ближайшее время может предложить западному сообществу.

Майдан – «переворот»

Революцию достоинства российские власти, а вслед за ними и представители группировок «ЛДНР» обесценивают, называют переворотом, который организовали западные страны.

«Западное сообщество пошло по другому сценарию, реализовало другой сценарий, силовой сценарий: антиконституционный переворот, вооруженный захват власти», – скажет президент России Владимир Путин 29 апреля 2014 года.

22 июня 2021 года в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое», Путин вновь напишет о том, что «Европа активно поддержала антиконституционный вооружённый переворот на Украине», а организовала это событие, по версии Путина, Америка. Представители группировки «ДНР», в один голос с российским президентом, допускают такие высказывания, как «бандеровско-киевская власть», «киевская хунта». В идеологической доктрине «Русский Донбасс» также рисуют «антиконституционный переворот в Киеве в феврале 2014 года».

Качественный правовой разбор, почему события на Майдане нельзя считать переворотом, можно прочитать здесь. Результаты президентских выборов 25 мая 2014 года признаны международным сообществом, в том числе – и Россией, а после бегства президента Януковича решения в стране (в том числе и о назначении временного главы государства Александра Турчинов) принимал парламент – совершенно легитимный орган власти, который никуда не делся.

«Гражданская война»

Из года в год, начиная с 2014-го, российская пропаганда и Владимир Путин повторяют: российских войск в Украине нет, поэтому киевским властям надо вести прямые переговоры с группировками «ЛДНР».

Вот что заявит Путин в конце апреля 2014 года, комментируя антироссийские санкции: «Нет никакой причинно-следственной связи между тем, что происходит сейчас на Украине, и Россией… Россия здесь не при чем. Мы то слышим, что там есть наши спецподразделения, то инструкторы. Ответственно заявляю: там нет ни инструкторов российских, ни спецподразделений, ни войск: никого там нет».

А захватами административных зданий во время «русской весны» на Донбассе руководили как раз граждане России. Одни из самых известных – полковник ГРУ ГШ ВС РФ Игорь Гиркин, офицер ГРУ России Игорь Безлер.

Отметим, что команды расследователей и СМИ неоднократно показывали факты присутствия российских войск и российской техники в Донецкой и Луганской областях.

А вот полная хронология событий, из-за которых над головами людей стали летать снаряды:

«Геноцид русского народа»

Тема «геноцида русского народа» отдельно прописана в доктрине «Русский Донбасс».

«Русскому народу Донбасса была объявлена война с целью его политического, экономического, культурного и духовного порабощения, уничтожения его собственной национальной идентичности на исконно русских землях... Фактической конечной целью государственной политики Украины был выдвинут геноцид русского народа путем насильственного принуждения к украинизации или физического уничтожения», – пишут пропагандисты.

Кстати, АТО в Украине объявили 13 апреля 2014 года, – после того, как вооруженные люди под предводительством российских офицеров захватили админздания в Славянске и Краматорске.

По данным ООН, боевые действия в Донецкой и Луганской областях, спровоцированные вмешательством России, уже унесли жизни более 44 тысяч человек.

Протесты времен «русской весны» действительно подпитывали фейками о поездах или автобусах с «Правым сектором». В оккупированном Славянске шептались о бойцах батальона «Донбасс» с ножами, которые едут вырезать/убивать русскоязычных.

Но жестоко пытать и убивать начали людей, которые не скрывали свою проукраинскую позицию. Это, например, Дмитрий Чернявский, Степан Чубенко, Владимир Рыбак, Юрий Поправка и Олег Дяковский.

В Донецке на территории бывшего завода «Изоляция» продолжают удерживать и пытать людей, в том числе, и за проукраинскую позицию. К ним до сих пор не имеют доступа международные гуманитарные организации. А всего на территории ОРДЛО гибридные силы России удерживают около 300 человек (среди них и гражданские, и военные).

«Суверенные государства»

11 мая 2014 года гибридные силы России провели на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконный «референдум» о так называемой «независимости». В частных беседах некоторые жители Славянска, например, высказывали надежду: мол, пусть все будет, как в Крыму, «проголосуем», – и Россия нас заберет. «По итогам «референдумов» состоялось провозглашения «ДНР» и «ЛНР» как «суверенных государств», – заявляют идеологи доктрины «Русский Донбасс».

На самом деле жители Донецка и Луганска очутились в изоляции. Независимость группировок признала лишь Южная Осетия, через которую проходит движение денег из России и в Россию.

«Исконно русские земли»

Идеологи «русского мира» утверждают, что оккупированные территории Донецкой области «развивалась в контексте славянского мира, в контексте России начиная так с 5-го века нашей эры».

Просто напомним: Юзовку, ныне – оккупированный гибридными силами России Донецк – основал валлиец Джон Юз. Именно он построил металлургический завод, вокруг которого рос поселок. Шотландский инженер Карл Гаскойн построил в Луганске литейный завод. А еще в середине XVIII века Екатерина II пригласила для освоения Донбасса немцев-меннонитов: они основали колонии и развили сельское хозяйство.

Детальный разбор некоторых исторических мифов, которые используют кремлевские пропагандисты, здесь.

«Русскую исконность» Донецкой и Луганской областей опровергает в своих лекциях историк Елена Стяжкина. Она напоминает, что на этих землях основали поселения козаки; активно защищали становление Украинской Народной Республики; действовало подполье Украинской повстанческой армии; из Донецкой и Луганской областей вышли украинские диссиденты, например, Василий Стус и Алексей Тихий.

Языковой вопрос

Пропагандисты продолжают использовать вопрос языка. Идеологи группировки «ДНР» пишут, что Украина выбрала «приоритет насильственного и кровавого насаждения украинского языка и культуры».

Что на самом деле: в том же Славянске жители, в основном, везде общаются на русском или, меньше, на украинском. Никто ничего не насаждает. Даже в некоторых супермаркетах кассиры, которые должны обслуживать на украинском, спрашивают о сортах яблок на русском. И ничего. А для сферы обслуживания, для чиновников, для делопроизводства украинский как государственный язык – обязателен. Язык обучения в школах – украинский. Но русский тоже изучают.

А гибридные силы России, наоборот, полностью исключили украинский язык из школьной программы.

Что касается культуры, то мы уже писали, например, о песнях, которые пели в селах Донбасса. Они звучали на украинском языке.

Россия в конфликте на Донбассе В течение семи лет Россия отрицает свое участие в захвате украинских городов в 2014 году, заявляя, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы. Западные и украинские сообщества расследователей и журналисты обнаружили многочисленные факты поддержки конфликта со стороны Кремля: были поименно установлены более 2000 российских военных, воевавших на Донбассе, 50 типов оружия российской армии, артиллерийские обстрелы с российской территории и медали за боевые операции на украинской территории, а украинское следствие ведет уголовные дела против офицеров, которые руководили обстрелом Мариуполя, а также российских граждан, участвовавших в пытках людей.

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