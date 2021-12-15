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Донбас

Россия атакует Украину «по-научному»? Что Кремль собирается рассказать Западу

Правозащитники прогнозируют попытки дискредитации Украины гибридными силами России через научное сообщество

Россия готовит атаку против Украины на научном фронте. Об этом предупреждает «Восточная правозащитная группа». По информации правозащитников, для дискредитации Украины в научном сообществе готовятся публикации, конференции и круглые столы о том, как «группировки «ЛДНР» противостоят якобы украинской агрессии. О чем пропагандисты могут рассказать в своих трудах? Радио Донбасс.Реалии составило список: к чему готовиться.

Группировки «ЛДНР» готовят статьи и международные круглые столы, организовывают студентов и работников оккупированных ВУЗов на написание научных работ. «Фактически – это еще один этап информационной войны, только на научном фронте», – отметила директор «Восточной правозащитной группы» ​Вера Ястребова. Из информационной повестки России на Донбассе (вот лишь один из ее примеров) можно судить о том, какие нарративы Кремль в ближайшее время может предложить западному сообществу.

Майдан – «переворот»

Революцию достоинства российские власти, а вслед за ними и представители группировок «ЛДНР» обесценивают, называют переворотом, который организовали западные страны.

В Киеве почтили память Небесной сотни, 18 февраля 2021 года
В Киеве почтили память Небесной сотни, 18 февраля 2021 года

«Западное сообщество пошло по другому сценарию, реализовало другой сценарий, силовой сценарий: антиконституционный переворот, вооруженный захват власти», – скажет президент России Владимир Путин 29 апреля 2014 года.

22 июня 2021 года в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое», Путин вновь напишет о том, что «Европа активно поддержала антиконституционный вооружённый переворот на Украине», а организовала это событие, по версии Путина, Америка. Представители группировки «ДНР», в один голос с российским президентом, допускают такие высказывания, как «бандеровско-киевская власть», «киевская хунта». В идеологической доктрине «Русский Донбасс» также рисуют «антиконституционный переворот в Киеве в феврале 2014 года».

Качественный правовой разбор, почему события на Майдане нельзя считать переворотом, можно прочитать здесь. Результаты президентских выборов 25 мая 2014 года признаны международным сообществом, в том числе – и Россией, а после бегства президента Януковича решения в стране (в том числе и о назначении временного главы государства Александра Турчинов) принимал парламент – совершенно легитимный орган власти, который никуда не делся.

«Гражданская война»

Из года в год, начиная с 2014-го, российская пропаганда и Владимир Путин повторяют: российских войск в Украине нет, поэтому киевским властям надо вести прямые переговоры с группировками «ЛДНР».

Вот что заявит Путин в конце апреля 2014 года, комментируя антироссийские санкции: «Нет никакой причинно-следственной связи между тем, что происходит сейчас на Украине, и Россией… Россия здесь не при чем. Мы то слышим, что там есть наши спецподразделения, то инструкторы. Ответственно заявляю: там нет ни инструкторов российских, ни спецподразделений, ни войск: никого там нет».

А захватами административных зданий во время «русской весны» на Донбассе руководили как раз граждане России. Одни из самых известных – полковник ГРУ ГШ ВС РФ Игорь Гиркин, офицер ГРУ России Игорь Безлер.

Отметим, что команды расследователей и СМИ неоднократно показывали факты присутствия российских войск и российской техники в Донецкой и Луганской областях.

А вот полная хронология событий, из-за которых над головами людей стали летать снаряды:

«Геноцид русского народа»

Тема «геноцида русского народа» отдельно прописана в доктрине «Русский Донбасс».

«Русскому народу Донбасса была объявлена война с целью его политического, экономического, культурного и духовного порабощения, уничтожения его собственной национальной идентичности на исконно русских землях... Фактической конечной целью государственной политики Украины был выдвинут геноцид русского народа путем насильственного принуждения к украинизации или физического уничтожения», – пишут пропагандисты.

Кстати, АТО в Украине объявили 13 апреля 2014 года, – после того, как вооруженные люди под предводительством российских офицеров захватили админздания в Славянске и Краматорске.

По данным ООН, боевые действия в Донецкой и Луганской областях, спровоцированные вмешательством России, уже унесли жизни более 44 тысяч человек.

Протесты времен «русской весны» действительно подпитывали фейками о поездах или автобусах с «Правым сектором». В оккупированном Славянске шептались о бойцах батальона «Донбасс» с ножами, которые едут вырезать/убивать русскоязычных.

Но жестоко пытать и убивать начали людей, которые не скрывали свою проукраинскую позицию. Это, например, Дмитрий Чернявский, Степан Чубенко, Владимир Рыбак, Юрий Поправка и Олег Дяковский.

В Донецке на территории бывшего завода «Изоляция» продолжают удерживать и пытать людей, в том числе, и за проукраинскую позицию. К ним до сих пор не имеют доступа международные гуманитарные организации. А всего на территории ОРДЛО гибридные силы России удерживают около 300 человек (среди них и гражданские, и военные).

«Суверенные государства»

11 мая 2014 года гибридные силы России провели на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконный «референдум» о так называемой «независимости». В частных беседах некоторые жители Славянска, например, высказывали надежду: мол, пусть все будет, как в Крыму, «проголосуем», – и Россия нас заберет. «По итогам «референдумов» состоялось провозглашения «ДНР» и «ЛНР» как «суверенных государств», – заявляют идеологи доктрины «Русский Донбасс».

На самом деле жители Донецка и Луганска очутились в изоляции. Независимость группировок признала лишь Южная Осетия, через которую проходит движение денег из России и в Россию.

«Исконно русские земли»

Идеологи «русского мира» утверждают, что оккупированные территории Донецкой области «развивалась в контексте славянского мира, в контексте России начиная так с 5-го века нашей эры».

Просто напомним: Юзовку, ныне – оккупированный гибридными силами России Донецк – основал валлиец Джон Юз. Именно он построил металлургический завод, вокруг которого рос поселок. Шотландский инженер Карл Гаскойн построил в Луганске литейный завод. А еще в середине XVIII века Екатерина II пригласила для освоения Донбасса немцев-меннонитов: они основали колонии и развили сельское хозяйство.

Детальный разбор некоторых исторических мифов, которые используют кремлевские пропагандисты, здесь.

«Русскую исконность» Донецкой и Луганской областей опровергает в своих лекциях историк Елена Стяжкина. Она напоминает, что на этих землях основали поселения козаки; активно защищали становление Украинской Народной Республики; действовало подполье Украинской повстанческой армии; из Донецкой и Луганской областей вышли украинские диссиденты, например, Василий Стус и Алексей Тихий.

Языковой вопрос

Пропагандисты продолжают использовать вопрос языка. Идеологи группировки «ДНР» пишут, что Украина выбрала «приоритет насильственного и кровавого насаждения украинского языка и культуры».

Что на самом деле: в том же Славянске жители, в основном, везде общаются на русском или, меньше, на украинском. Никто ничего не насаждает. Даже в некоторых супермаркетах кассиры, которые должны обслуживать на украинском, спрашивают о сортах яблок на русском. И ничего. А для сферы обслуживания, для чиновников, для делопроизводства украинский как государственный язык – обязателен. Язык обучения в школах – украинский. Но русский тоже изучают.

А гибридные силы России, наоборот, полностью исключили украинский язык из школьной программы.

Что касается культуры, то мы уже писали, например, о песнях, которые пели в селах Донбасса. Они звучали на украинском языке.

Россия в конфликте на Донбассе

В течение семи лет Россия отрицает свое участие в захвате украинских городов в 2014 году, заявляя, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы. Западные и украинские сообщества расследователей и журналисты обнаружили многочисленные факты поддержки конфликта со стороны Кремля: были поименно установлены более 2000 российских военных, воевавших на Донбассе, 50 типов оружия российской армии, артиллерийские обстрелы с российской территории и медали за боевые операции на украинской территории, а украинское следствие ведет уголовные дела против офицеров, которые руководили обстрелом Мариуполя, а также российских граждан, участвовавших в пытках людей.

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    Сергій Горбатенко

    Позаштатний кореспондент Радіо Свобода з 1 лютого 2015 року. Автор матеріалів для Радіо Донбас.Реалії.

    Працював журналістом у Громадському телебаченні Донбасу, регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій області. Був редактором на телеканалах «ТОР» і «С+» (Слов’янськ). Закінчив філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ).

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