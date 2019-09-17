(Друкуємо мовою оригіналу)

«Из Уэльса в Украину: история Юзовки» – так называется выставка, которая начала работать в Славянске. Экспозиция основана на уникальных фотографиях и документах из Великобритании. На открытии выставки лекцию с интересными фактами из жизни Джона Юза и Юзовки прочитал историк Владимир Куликов.

Владимир Куликов – историк бизнеса. В том числе, он исследует заводские и шахтерские поселения Донбасса и Приднепровья. Одна из главных тем его работы – Юзовка.

Выставку «Из Уэльса в Украину: история Юзовки» он называет наибольшим специальным архивом по Донбассу. Его хранят в Великобритании, в городе Кардифф.

И вот теперь привезли в Славянск. В архиве не только фотографии, но и документы.

Из Уэльса в Донбасс

В этом регионе жители Уэльса не были первыми или последними иностранцами. Например, Константиновку, говорит Куликов, основали бельгийцы, а Краматорск – немцы.

В 1868 году правительство Российской империи обратилось к успешному предпринимателю Джону Юзу как к специалисту по изготовлению вооружений для флота. Ему сначала предложили поучаствовать в проекте по укреплению крепости в Кронштадте в Санкт-Петербурге. От этого Юз отказался, зато согласился построить металлургическую промышленность на Донбассе.

Донбасс безусловно все равно стал бы индустриальным и тут была бы построена модерная промышленность. Но я уверен, что это было бы намного позднее

Что было бы, если бы Юз остался в Кронштадте? Куликов отвечает: «Донбасс безусловно все равно стал бы индустриальным и тут была бы построена модерная промышленность. Но я уверен, что это было бы намного позднее. И имперская индустриализация не была бы такой относительно успешной. И это не заложило бы основы для успешной советской индустриализации», – говорит историк.

Регион был малонаселен. Профессионалов не было. Поэтому Джон Юз пригласил на Донбасс около сотни работников из Уэльса. Они на кораблях через Средиземное и Черное моря доехали до Таганрога. А оттуда уже на волах добирались сами и везли оборудование. Когда они приехали и основали Юзовку, там было приблизительно 160 жителей. А к 1914 году – уже 60 тысяч.

Взятка священнику как двигатель прогресса

Юзу все время не хватало рабочих. Владимир Куликов рассказывает, что бывшие крестьяне хотели зимой работать, а летом возвращаться домой, к земле. С этой привычкой безуспешно боролись много лет.

Он обратился к местному священнику, как-то его или подкупил, или заинтересовал, чтобы тот пересмотрел христианский календарь

А еще заводу не давали работать многочисленные календарные праздники. На них Юз многократно жаловался российским министрам. Куликов говорит: «Ходили такие слухи, что он обратился к местному священнику, как его или подкупил, или заинтересовал, чтобы тот пересмотрел христианский календарь и переписал то количество дней праздничных, когда рабочим нельзя работать для того, чтобы сократить их».

Как футбол объединил Юзовку и Уэльс

Историк Куликов говорит, что его впечатлило, как футбол объединил разные культуры и людей разных национальностей. Когда британцы приехали, они играли в футбол сами по себе, а местные жители – по-своему. Потом британцы начали играть против местных. Потом начали формировать смешанные команды. Например, цех против цеха.

После этого начали возникать команды по региональному принципу. То есть, Краматорск или Славянск против Юзовки. И там уже играли команды, в составе которых были и британцы, и местные жители.

Юз и Маск

Владимир Куликов уверен, что если говорить о роли Джона Юза в развитии бизнеса на Донбассе, его можно сравнить с Илоном Маском. Ведь Маск не изобрел электромобиль. Зато он сделал из него успешный коммерческий проект и запустил авто на батареях в массовое производство. «Именно так и с Джоном Юзом. Он не открыл уголь на Донбассе. Он не изобрел какие-то технологии. Хотя он их сюда привез. Но он показал, что именно в местных реалиях это можно делать, можно сделать из этого успешное предприятие».

Бесплатная выставка будет работать на территории мультифункционального пространства Top Place в Славянске до 20 сентября.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)