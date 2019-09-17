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17 Вересень 2019, Київ 18:44
Донбас.Реалії

Основателя Донецка можно сравнить с Илоном Маском – историк

Джон Юз и Илон Маск, коллаж с лекции историка Владимира Куликова

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(Друкуємо мовою оригіналу)

«Из Уэльса в Украину: история Юзовки» – так называется выставка, которая начала работать в Славянске. Экспозиция основана на уникальных фотографиях и документах из Великобритании. На открытии выставки лекцию с интересными фактами из жизни Джона Юза и Юзовки прочитал историк Владимир Куликов.

Владимир Куликов – историк бизнеса. В том числе, он исследует заводские и шахтерские поселения Донбасса и Приднепровья. Одна из главных тем его работы – Юзовка.

Владимир Куликов, историк
Владимир Куликов, историк

Выставку «Из Уэльса в Украину: история Юзовки» он называет наибольшим специальным архивом по Донбассу. Его хранят в Великобритании, в городе Кардифф.

И вот теперь привезли в Славянск. В архиве не только фотографии, но и документы.

Из Уэльса в Донбасс

В этом регионе жители Уэльса не были первыми или последними иностранцами. Например, Константиновку, говорит Куликов, основали бельгийцы, а Краматорск – немцы.

В 1868 году правительство Российской империи обратилось к успешному предпринимателю Джону Юзу как к специалисту по изготовлению вооружений для флота. Ему сначала предложили поучаствовать в проекте по укреплению крепости в Кронштадте в Санкт-Петербурге. От этого Юз отказался, зато согласился построить металлургическую промышленность на Донбассе.

Юзовка начала 20-го века, выставочное фото
Юзовка начала 20-го века, выставочное фото

Донбасс безусловно все равно стал бы индустриальным и тут была бы построена модерная промышленность. Но я уверен, что это было бы намного позднее
Владимир Куликов

Что было бы, если бы Юз остался в Кронштадте? Куликов отвечает: «Донбасс безусловно все равно стал бы индустриальным и тут была бы построена модерная промышленность. Но я уверен, что это было бы намного позднее. И имперская индустриализация не была бы такой относительно успешной. И это не заложило бы основы для успешной советской индустриализации», – говорит историк.

Регион был малонаселен. Профессионалов не было. Поэтому Джон Юз пригласил на Донбасс около сотни работников из Уэльса. Они на кораблях через Средиземное и Черное моря доехали до Таганрога. А оттуда уже на волах добирались сами и везли оборудование. Когда они приехали и основали Юзовку, там было приблизительно 160 жителей. А к 1914 году – уже 60 тысяч.

Джон Юз, выставочное фото
Джон Юз, выставочное фото

Взятка священнику как двигатель прогресса

Юзу все время не хватало рабочих. Владимир Куликов рассказывает, что бывшие крестьяне хотели зимой работать, а летом возвращаться домой, к земле. С этой привычкой безуспешно боролись много лет.

Он обратился к местному священнику, как-то его или подкупил, или заинтересовал, чтобы тот пересмотрел христианский календарь
Владимир Куликов

А еще заводу не давали работать многочисленные календарные праздники. На них Юз многократно жаловался российским министрам. Куликов говорит: «Ходили такие слухи, что он обратился к местному священнику, как его или подкупил, или заинтересовал, чтобы тот пересмотрел христианский календарь и переписал то количество дней праздничных, когда рабочим нельзя работать для того, чтобы сократить их».

Как футбол объединил Юзовку и Уэльс

Историк Куликов говорит, что его впечатлило, как футбол объединил разные культуры и людей разных национальностей. Когда британцы приехали, они играли в футбол сами по себе, а местные жители – по-своему. Потом британцы начали играть против местных. Потом начали формировать смешанные команды. Например, цех против цеха.

После этого начали возникать команды по региональному принципу. То есть, Краматорск или Славянск против Юзовки. И там уже играли команды, в составе которых были и британцы, и местные жители.

Юз и Маск

Владимир Куликов уверен, что если говорить о роли Джона Юза в развитии бизнеса на Донбассе, его можно сравнить с Илоном Маском. Ведь Маск не изобрел электромобиль. Зато он сделал из него успешный коммерческий проект и запустил авто на батареях в массовое производство. «Именно так и с Джоном Юзом. Он не открыл уголь на Донбассе. Он не изобрел какие-то технологии. Хотя он их сюда привез. Но он показал, что именно в местных реалиях это можно делать, можно сделать из этого успешное предприятие».

Бесплатная выставка будет работать на территории мультифункционального пространства Top Place в Славянске до 20 сентября.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)

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