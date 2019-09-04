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04 Вересень 2019, Київ 22:09
Суспільство

Вопрос языка: первоклассников на Донбассе учат на украинском, но и русский не запретили

Діалектологічна карта України із брошури Всеволода Ганцова «Діалектична класифікація українських говорів» 1923 року

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(Друкуємо мовою оригіналу)

В этом году в Донецкой области только в трех первых классах Мариуполя детей учат на русском. Все остальные школы на Донбассе в начальном звене перешли на украинский. А с 2020 учебного года на государственный язык должны перейти все классы. В то же время изучать русский никто не запретил.

В Донецкой области украинский язык для обучения первоклассников вводили постепенно и сразу по двум законам: «Про образование» и «Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного». Про это нам рассказала Татьяна Сидашева, и.о директора департамента образования и науки Донецкой ОГА. По ее словам, в прошлом году 99% первых классов области уже начали обучать на украинском. Классы с русским языком обучения были в Славянске, Краматорске и Мариуполе.

Им будет лучше, если они уже хорошо овладеют украинским языком, чтобы они могли дальше строить свою траекторию жизни
Татьяна Сидашева

В этом году только в Мариуполе три первых класса учатся на русском. Татьяна Сидашева говорит: «Дети должны не только знать украинский язык. А им потом еще сдавать внешнее независимое оценивание, социализироваться в обществе. Им будет лучше, если они уже хорошо овладеют украинским языком для того, чтобы они могли дальше строить свою траекторию жизни».

Марина Хохлова, заместитель начальника отдела образования горсовета Славянска, сообщила нам, что в отделе образования не получали заявлений от родителей, чтобы изменить язык обучения. С другой стороны, изучать русский язык никто никому не запрещает.

Марина Хохлова говорит, что школа может сама выбирать учебный план. И все зависит от финансирования: «Финансирование ограничено. Поэтому родители сами решают: добавлять часы математики, или английского языка, или русского языка… Если в классе есть ученики, которые хотят изучать русский язык и есть такие, которые не хотят его изучать, они не могут выбрать такой план… Они могут взять за счет вариативной составляющей, то есть – факультатив, который могут посещать те ученики, которые хотят».

Під час мітингу біля Верховної Ради України. Цього дня депутати ухвалили закон про українську мову. Київ, 25 квітня 2019 року
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Украинский на практике

В уставе школы №15 Славянска русский записан как язык обучения. Несмотря на это, школа два года подряд занимает первое место в городском рейтинге по результатам ВНО (внешнее независимое оценивание) по украинскому языку. Об этом нам рассказала Марина Ефремова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Выполняя законы, еще в прошлом году всех первоклассников здесь учили на украинском. По словам Ефремовой, проблемы перехода нет, ведь все учителя владеют государственным языком.

Марина Ефремова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 15
Марина Ефремова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 15

В этом году в двух первых классах из трех родители решили оставить русский язык как предмет. И администрация школы пошла им на встречу. Это решили на общем собрании, говорит Марина Ефремова: «Родители приводят определенные аргументы для того, чтобы русский язык изучался. Они считают, что это язык великих русских писателей, хотят оставить возможность изучения в оригинале этих авторов и переживают о том, что они сами русскоязычные, их дети русскоязычные, как все это будет происходить».

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Когда они находятся постоянно в украиноязычном пространстве, для них этот переход будет намного проще
Святослав Сторожев

Святослав Сторожев уже тридцать лет работает учителем. В его первом классе родители решили, что дети не будут учить русский.Учитель уверяет, что украинский для первоклассников вообще не проблема.

«У нас информационное пространство достаточно широкое, и телевидение, и фильмы, и даже общение со старшим поколением (с бабушками и дедушками) хоть и проходит на суржике, но все-таки имеет преимущества украиноязычные… Может им тяжело высказать свою мысль на украинском, но они все хорошо понимают. А когда они находятся постоянно в украиноязычном пространстве, для них этот переход будет намного проще».

Святослав Сторожев (школа № 15) со своим украиноязычным классом
Святослав Сторожев (школа № 15) со своим украиноязычным классом

Кстати, со следующего учебного года запланировали переход всех классов на украинский язык обучения.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)

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