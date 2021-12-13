Жилье, учеба, бизнес, реабилитация, право: где ветеранам найти помощь

Реабилитация, поиски работы и жилья, получение земельных участков и другие вопросы остро стоят перед ветеранами АТО/ООС. Чтобы найти пути решения проблем, 160 ветеранов из всех регионов Украины, а также волонтеры, капелланы и чиновники собрались в Краматорске на форум «Ветеран – громаде: потенциал, умноженный на доверие». Организовали встречу Министерство по делам ветеранов в партнерстве с обзественной организацией «Союз ветеранов АТО Донбасса» и БФ «Повернись живим». Поддержали ветеранов Агентство США по международному развитию (USAID) и ОБСЕ. Радио Донбасс.Реалии собрало на форуме возможности для ветеранов: где найти помощь в той или иной ситуации.

Житель Бахмута Андрей воевал 5 лет: был в Троицком, под Светлодарском, Катериновкой и в Авдеевке. Уже 3 месяца он живет мирной жизнью дома.

Поддержки точно никакой не чувствовал

«Поддержки точно никакой не чувствовал. Возможно, потому, что никакого союза ветеранов или какого-то объединения в Бахмуте нет. Что касается работы, – в Бахмуте вообще зарплата где-то 4-5 тысяч гривен», – делится ветеран. Поэтому, говорит, и приехал на Форум ветеранов в Краматорск, чтобы найти и собрать побратимов.

Как решать проблемы

После интервью с нами Андрей знакомится с Николаем Михеевым из Краматорска. Тот руководит общественной организацией «Союз ветеранов АТО Донбасса».

Николай говорит, что после возвращения с войны ветераны сталкиваются с разными проблемами, но есть и общие для всех.

Социально-психологическая поддержка со стороны государства, – она отсутствует

«Они не могут найти нормальную работу. Бывает такое: ветеран пришел, потыкался-помыкался – и возвращается назад в армию, потому что тут он себя не находит. Второй момент: социально-психологическая поддержка со стороны государства – она практически отсутствует. Я от ребят, которые демобилизовались из Вооруженных сил Украины, не слышал, что кому-то протянули руку и куда-то там направили», – описывает Николай Михеев реальность, с которой сталкиваются, приходящие домой с войны.

А еще, говорит Михеев, крайне сложно получить земельный участок. Те, кому это удалось, по словам Николая, «как правило, проходили семь кругов ада».

Опыт Ровенщины

Военный капеллан отец Николай приехал на форум ветеранов в Краматорск из Ровенской области. Он говорит, что в тамошних громадах реализуют именно те проекты по социальной поддержке, в которых нуждаются люди. Например – зубопротезирование.

А еще в Ровно, делится капеллан, с июня 2020 года работает коммунальное учреждение «Ветеранський простір». Здесь есть проекты по трудоустройству, по психологической реабилитации, по взаимодействию ветеранов с громадами. Отец Николай уточняет, что помогают еще и семьям ветеранов, и семьям погибших бойцов.

А от профильного министерства капеллан ожидает большей мобильности.

Чтобы ветеран, который живет в самом отдаленном месте, точно так же пользовался услугами

«Если будут работать программы, которые будут поддерживать ветеранов и в Киеве, и в других больших городах – хочется, чтобы больше не забывали о периферии. Потому что, если ветераны могут добиться услуг в Киеве или других городах, то периферия вообще на счет этого страдает. Хочется, чтобы ветеран, который живет в самом отдаленном месте, точно так же пользовался услугами. То есть, надо, чтобы министерство было мобильным. Чтобы оно могло охватить всех ветеранов», – высказывает пожелания к работе чиновников отец Николай.

А что государство: жилье, учеба, бизнес и реабилитация в каждой области

Министерство по делам ветеранов стремится формировать и воплощать ветеранскую политику системно. Для этого, например, в парламент подали законопроект, который предусматривает каждые пять лет мониторинг эффективности системы соцзащиты ветеранов, рассказала Радио Донбасс.Реалии профильный министр Юлия Лапутина.

Что еще удалось чиновникам?

Почти 170 семей будут с собственными квартирами

«Когда я смотрела на проблемы, – наиболее остро стояла проблема жилья для наших ветеранов. Мы знаем, что есть многотысячная очередь … И в этом году приняли изменения в бюджет, и Министерству по делам ветеранов добавили 252 миллиона гривен на выплату денежной компенсации на жилье именно категории людей, которые называются «АТО-ВПЛ», то есть, люди, которые покинули свои дома на оккупированных территориях и пошли защищать государство. То есть, почти 170 семей уже до конца года получат эту компенсацию и будут с собственными квартирами», – говорит о достижениях министерства Лапутина.

По ее словам, бюджет министерства на следующий год составит более 6 миллиардов гривен. Из них 5,5 миллиардов дадут на компенсации для покупки жилья.

Это позволит привлекать международную и национальную донорскую помощь

Также в следующем году начнет работать Ветеранский фонд.

«Это позволит под государственные гарантии привлекать международную техническую, донорскую и национальную донорскую помощь в разные ветеранские политики», – уточняет задачи фонда министр.

Многие ветераны стали бизнесменами: делают, например, разные крафтовые вещи или предоставляют туристические услуги. Для их поддержки в следующем году начнет работать электронная платформа. Там, в том числе, для товаров можно будет получить бренд «Створено Захисниками», и торговые сети, утверждает Лапутина, будут продавать ветеранскую продукцию уже под этим брендом.

А еще Юлия Лапутина обещает усилить сотрудничество с центрами занятости по вопросам трудоустройства. По ее информации, уже подписали меморандумы с 28 ВУЗами про переобучение защитников Украины по IT-профессиям, по кибербезопасности, по аграрным профессиям, проектному менеджменту.

В следующем году одним из приоритетов министерства останутся психологическая и медицинская реабилитация. Юлия Лапутина говорит, что за 30 лет в Украине так и не создали систему реабилитации, в том числе и ветеранов. А в октябре президент Владимир Зеленский указал до конца 2023 года в каждой области организовать центры медицинского обеспечения и психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны. Также в министерстве планируют построить под Киевом с привлечением иностранных инвесторов суперсовременный большой реабилитационный центр.

Реестр, электронный кабинет, лечение травм и ПТСР

Алина Приймак приехала на форум из Киева. Она представляет Общественный совет при Министерстве по делам ветеранов. В первую очередь общественников интересует электронный реестр ветеранов войны.

Реестр должен быть создан, он должен заработать

«Реестр должен быть создан, он должен заработать. Он поможет всем государственным ведомствам проще и быстрее работать с ветеранами. С ним одновременно должен начать работать электронный кабинет ветерана. Он будет находиться на платформе «Дія». Для начала он будет помогать увидеть те сервисы, которыми человек может воспользоваться. Планируется, что там же будет возможность оплаты проезда QR-кодом. Нам министерство это обещало сначала до 14 октября, сейчас обещает до нового года», – описывает общественница пути приобщения ветеранов к цифровым сервисам.

Также, добавляет Алина Приймак, важно если не до конца этого года, то уже точно в следующем добиться того, чтобы в пакеты медицинской помощи для ветеранов включили последствия минно-взрывной травмы, последствия контузии и посттравматическое стрессовое расстройство.

Правовая помощь

Киевская общественная организация «Юридична сотня» предоставляет ветеранам правовую помощь с 2014 года. По наблюдениям Юлии Морий, руководителя организации, общие для всех регионов страны проблемы касаются вопросов земли, жилья, множество вопросов о прохождении воинской службы, о выплатах денежного обеспечения.

Куда обращаться ветерану за защитой прав? Вот что советует правозащитница:

Все ветераны имеют право на безоплатную правовую помощь от государства

«Все ветераны имеют право на безоплатную правовую помощь от государства. И в каждой области, в каждом регионе давно работают центры безоплатной правовой помощи. И ветераны имеют право на получение правовой помощи и первичной (консультации, составление документов), так и вторичной касательно представительства в судах по любым вопросам».

Также Юлия Морий уверяет, что «Юридична сотня» всегда готова помочь. «Горячая линия» 0800308100 работает по будням с 9 утра до 18 часов вечера.

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