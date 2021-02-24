В Україні запрацював сервіс «е-Ветеран» – Мінвет

Міністерство у справах ветеранів повідомило про запуск системи інформаційних сервісів «е-Ветеран».

«Відтепер за допомогою звичайного смартфона, ПК чи ноутбука можна цілодобово отримати найповнішу інформацію про санаторно-курортні заклади, суб’єкти надання послуг із психологічної реабілітації, які працюють з ветеранами», – повідомила пресслужба міністерства.

За словами міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної, впровадження системи підвищить поінформованість ветеранської спільноти щодо пільг і послуг та значно покращить процедуру користування ними.

«Сервіс «е-Ветеран» створений ветеранами для ветеранів і про ветеранів. Тому для нас дуже важливо, щоб ця система була досконалою і користувачі були задоволені роботою сервісу. Цього можна досягти лише, отримавши відгуки, після тестування системи користувачами. Тому закликаю ветеранів до комунікації і зворотного зв’язку», – сказала Лапутіна.

Повідомляється, що підтримку проєктові надав офісу ОБСЄ в Україні. Координатор проєктів ОБСЄ в Україні посол Генрік Вілладсен заявив, що «е-Ветеран» спростить складний «паперовий» процес отримання послуг.

У Міністерстві у справах ветеранів України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що статус учасника бойових дій на сьогодні мають понад 405 тисяч людей.