У Мінветеранів назвали кількість людей в Україні зі статусом учасника бойових дій

У Міністерстві у справах ветеранів України повідомили, що статус учасника бойових дій на сьогодні мають понад 405 тисяч людей. Про це йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

«Станом на 01.02.2021 року до Реєстру (Єдиний реєстр учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення – ред.) внесена інформація про 405 711 учасників бойових дій (серед них жінок – 19 402), в тому числі в 2020 році – про 27 293 учасників бойових дій, в 2021 році – про 303 учасника бойових дій», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.