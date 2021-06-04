Добровольці батальйону «Айдар» отримали статус учасників бойових дій

У п’ятницю, 4 червня, в Офісі президента вручили посвідчення учасників бойових дій 26 добровольцям. Про це повідомили в ОП.

Зокрема вручили посвідчення учасника бойових дій бійцям добровольчого батальйону «Айдар», які брали участь в Антитерористичній операції на сході України у 2014 році.

«Я знаю, що ви йшли за Україну з відкритою душею. Минуло сім років, щоб ви отримали статус учасника бойових дій. Це серйозний крок. Ми вам вдячні за те, що ви захищали й продовжуєте захищати Україну», – заявив голова Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при президентові Сергій Куніцин.

Учасники засідання також вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.

У січні голова Міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода, що за час дії закону про визнання добровольців учасниками бойових дій на Донбасі цей статус отримали 670 людей.