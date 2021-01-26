В уряді ініціюють створення інституту ветеранського омбудсмена

Міністерство у справах ветеранів ініціюватиме створення в Україні інституту ветеранського омбудсмена. Про це заявила очільниця міністерства Юлія Лапутіна під час зустрічі з правозахисниками, повідомляє урядовий портал.

«За її словами, викликає занепокоєння те, що з початком російської агресії в рази збільшилася кількість звернень військовослужбовців, добровольців, учасників бойових дій щодо порушення їхніх прав, відсутності якісного юридичного супроводу», – повідомили в уряді, додавши, що особливого резонансу набувають факти порушення кримінальних проваджень щодо захисників України.

Зазначається, що Мінветеранів має намір формувати та реалізовувати політику щодо розширення спроможностей держави у захисті прав ветеранів.

«Саме тому сьогодні ми на державному рівні ініціюємо запровадження інституту ветеранського Омбудсмена. На нього покладатимуться функції моніторингу та контролю дотримання законних прав та інтересів захисників України у діяльності органів виконавчої влади і посадових осіб», – сказала Лапутіна.

Інститут омбудсмена буде займатися всім спектром питань з надання правового захисту ветеранів, запевнили в уряді.

Лапутіна зазначила, що міністерство у справах ветеранів готове більш активно долучитися до інформування ветеранів з питань правового захисту.