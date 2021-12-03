«Гера» защищал свой дом. Подробности гибели бойца ВСУ из Краматорска

В первый день зимы в районе Новотроицкого погиб 22-летний боец ВСУ Валерий Геровкин, а в Марьинке – получил ранение гражданский житель. 40-летнего мужчину, как сообщает Штаб ООС, ранило во время взрыва ПОМ-2 – противопехотной осколочной мины натяжного действия, которую пытались дистанционно установить российские гибридные силы. Также подконтрольные России группировки «ЛДНР» обстреляли район Красногоровки из орудий 120-мм калибра, запрещенного Минскими соглашениями. На следующий день под обстрелами оказались Новолуганское, Широкино, Водяное, Катериновка и позиции ВСУ возле Светлодарска.

Радио Донбасс.Реалии побывали на месте гибели украинского военного и попытались выяснить, почему на Донбассе опять неспокойно.

Тактика выманивания

Скалистая местность, лабиринты из траншей и окопов, грязь и несколько больших луж крови на земле. Здесь, на позициях 93-й ОМБр «Холодный Яр» в Донецкой области, поздно вечером первого декабря не стало 22-летнего бойца Валерия Геровкина – его убил снайпер российских гибридных сил. Парень служил в ВСУ около года. Сам родом из Краматорска, он не просто пошел в армию – побратимы говорят, «Гера» защищал свой дом.

Последние несколько дней, по словам бойцов ВСУ, группировка «ДНР», что называется, выманивала их. Товарищ Геровкина Коля, которому на вид не больше 25-ти лет, рассказывает, что позиции украинской армии обстреливали буквально каждые полчаса.

– Это было стрелковое оружие, – объясняет. – Они выманивали нас. Несколько дней ждали от нас «ответку».

В окопах не сомневаются: 22-летнего солдата убил подготовленный военный, а не просто кто-то из местных жителей, поддерживающих Россию.

– Во-первых, – в один голос говорят армейцы, – здесь не маленькое расстояние. А, во-вторых, – местность очень особенная. Нужно долго выжидать и иметь хорошую подготовку, чтобы совершить выстрел.

Поздно вечером первого декабря, в момент, когда бойцы ВСУ открыли по силам противника ответный огонь, сработал снайпер российских гибридных сил. Все, как вспоминают очевидцы, произошло за считанные минуты.

– Я должен был прикрывать из пулемета, – продолжает солдат Коля. – Говорю: «Не спешим». Встали на позицию. Был выстрел. Одиночный. Мне кричат: «Коля!». И я отвечаю. Потом кричат: «Валера»… А в ответ тишина. Я бегу к «Матросу», он стягивает Валеру. Бегу сюда и кричу: «Триста!». Потом возвращаюсь туда: отсматриваю Валеру, Валера – «двести».

Медик по имени Алексей также говорит, что сделать, к сожалению, уже ничего нельзя было – Валерий погиб на месте.

На днях с парнем, которому теперь навсегда 22 года, попрощаются в родном Краматорске. Дома его не дождалась девушка и родители.

Дистанционное минирование

Не прекращаются провокации и по отношению к местным жителям. За неделю, которая еще не закончилась, подконтрольные России группировки ранили сразу несколько гражданских. Впервые с 2014-2015 гг. российские гибридные силы обстреляли Станицу Луганскую. 29 ноября по поселку вели артиллерийский обстрел – «прилетело» с полсотни крупнокалиберных снарядов. В результате обстрела был ранен мирный житель, прокуратура Луганской области открыла по этому факту уголовное дело.

Несколькими днями позже, но уже в Марьинке, от взрыва ПОМ-2, противопехотной осколочной мины натяжного действия, пострадал 40-летний мужчина. Как сообщает Штаб ООС, когда мина сдетонировала, он находился за рулем автомобиля, и именно это спасло его – отделался осколочным ранением ног.

И, если артиллерийский обстрел на Луганщине – открытая провокация, то ПОМ-2 в Марьинке – довольно изощренный способ нарушить Минские договоренности. Как ранее сообщало Радио Донбасс.Реалии, в Донецкой и Луганской области не впервые происходит так называемое дистанционное минирование. Российские гибридные сила стали активно его применять еще в прошлом году.

– ПОМ-2 закидывают с помощью ручного противотанкового гранатомета, РПГ, устанавливая мину вместо запала, – объяснял инструктор по саперному делу фонда «Повернись живим» Евгений Антипенко. Происходит выстрел из РПГ, но взрыва не слышно – ПОМка вылетела и через 50-60 секунд сама установилась. У нас нет сомнений о происхождении мин: известно, что ПОМ-2 есть на вооружении регулярной армии РФ.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу.