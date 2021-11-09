Українській Гельсінській групі 45 років: вони «підірвали» СРСР зсередини

9 листопада 1976 року, 45 років тому, була створена Українська Гельсінська група – друга в СРСР правозахисна організація, яка відкрито виступала проти порушень прав людини. У подальшому сам факт її існування та діяльність УГГ стали тим пусковим механізмом, який «підірвав» СРСР зсередини, вважають історики.

9 листопада 1976 року в Москві на квартирі дисидента Олександра Гінзбурга зібралися іноземні журналісти. В їхніх присутності колишній фронтовик, письменник Микола Руденко оголосив про створення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод (УГГ).

Так була утворена друга в СРСР (після Московської) і перша в УРСР правозахисна організація, яка відкрито боролася з порушенням прав людини. Пізніше такі спілки з’явилися в Литві, Грузії, Вірменії.

До 45-річчя Української Гельсінської групи Український інститут національної пам'яті (УІНП) підготував відео в межах циклу «Події епохи».