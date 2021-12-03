Съездила к больной матери и попала в тюрьму. В Донецке взяли в плен учительницу физики

Учительница физики и математики Наталья Шило ехала из Киева в Горловку к своей матери, чтобы ухаживать за ней после операции. Но домой женщина не добралась: её сняли с рейса и отправили в СИЗО Донецка, обвинив в так называемом шпионаже в пользу Украины. К Наталье не пускают родственников, и о состоянии женщины родные знают только со слов адвоката. На подконтрольной территории за освобождение Натальи Шило борется её дочь Ирина. Радио Донбасс.Реалии поговорило с ней.

Наталья Шило – переселенка из Горловки, с началом военных действий на Донбассе уехала к дочери в Харьков, а со временем – работать в Киев. Наталья никогда не скрывала своей проукраинской позиции, но раньше проблем с пересечением блокпостов это не вызывало. По словам дочери Натальи, домой в Горловку они не ездили с декабря 2019 года. Но когда заболела мать Натальи, женщине пришлось поехать на неподконтрольную территорию.

У меня однажды были проблемы, когда я проезжала, у меня забирали паспорт и телефон. И это нас, к сожалению, ничему не научило

«Летом 2021 мама поехала в Горловку к бабушке. Она никогда не скрывала свою проукраинскую позицию, активно вела фейсбук и не боялась. У меня однажды были проблемы, когда я проезжала, у меня забирали паспорт и телефон. И это нас, к сожалению, ничему не научило. Не сказать, что мы не знали об опасности, но такого результата точно не ожидали, что за то, что у тебя есть своё мнение, может произойти вот так», – рассказывает Ирина Шило.

Из Киева Наталья Шило выехала пятого июля, позже позвонила дочери, пообещав позвонить из Донецка, но так и не позвонила.

Проходит час, два, а она не звонила. Я сильно нервничала и начала искать контакты перевозчика

«Так как сейчас закрыты блокпосты, она ехала через Россию. Она мне позвонила, когда подъезжала к границе, сказала, что проходят последний блокпост и отзвонится, когда будет в Донецке. Проходит час, два, а она не звонила. Я сильно нервничала и начала искать контакты перевозчика. Позвонила перевозчику, назвала фамилию, и мне сказали, что сейчас перезвонит директор компании. Потом мне перезвонила директриса и сказала, что маму сняли с рейса. Со слов перевозчика, её попросили выйти с вещами», – рассказывает Ирина Шило.

В это время Наталью в Горловке ждала её пожилая мать, но вместо долгожданной встречи женщине пришлось ехать в Донецк, чтобы писать заявление о пропаже человека.

«На следующий день бабушка поехала в МВД писать заявление. Как только бабушка приехала из Донецка в Горловку, ей сразу же позвонил сотрудник МГБ и сообщил, что мама – подозреваемая в шпионаже. Я взяла номер этого сотрудника и сама ему звонила. Мне сказали не переживать, что с ней всё хорошо и в течение 30 дней дадут обратную связь. Всё это время я никуда не обращалась и верила, что это всё закончится», – рассказывает Ирина.

Через 30 дней Ирине сказали, что её мать не подозреваемая, а обвиняемая, и что её из ИВС переводят в СИЗО.

Когда читаешь санкции этой статьи, становится страшно – пожизненное заключение, смертная казнь

«Я не думала, что может быть всё настолько критично за посты в соцсетях. Её обвиняют по статье 321 (так называемого уголовного кодекса на оккупированной территории – ред.) – шпионаж. И когда читаешь санкции этой статьи, становится страшно – пожизненное заключение, смертная казнь. Я нашла там адвоката, и на данный момент он единственное связующее звено между мной и мамой для общения. Не могу сказать, что возлагаю большие надежды на её освобождение и оправдание. Я просто надеюсь на то, что будет обмен, и маму вернут», – говорит дочь Натальи Шило.

Когда стало понятно, что ситуация не решится быстро, Ирина обратилась в СБУ и к правозащитникам, которые помогли девушке написать заявления о том, что её мать задержана на неподконтрольной территории.

В поиске поддержки я даже написала омбудсмену «ДНР» Дарье Морозовой

«Нужно было пойти в полицию, а потом в СБУ, собрать пакет документов, который подтверждает личность, и что она действительно находится там. Потому как с той стороны документов не давали. Я даже написала омбудсмену «ДНР» Дарье Морозовой. Через десять дней мне пришло письмо, что мама задержана, и где она содержится. И этот документ лёг в основу того, что я подавала в СБУ», – говорит Ирина.

Несмотря на отсутствие информации о дальнейшей судьбе Натальи Шило, её дочь Ирина не прекращает борьбу за освобождение матери.

Она знает, как сильно я её жду

«Я уверена, что она знает, как сильно я её жду. Маме и всем, кто там находиться, хочу пожелать быть сильными. Это ужасная ситуация, но её не невозможно не пережить. Это сложно и прискорбно, но мы же справимся, мы переживём это. И все будем счастливы», – говорит Ирина.

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