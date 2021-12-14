Світлодарськ: люди змінюють своє місто, хоча зовсім поряд – війна

Ірина Кобець

У прифронтовому Світлодарську зовсім мало простору для розвитку й дозвілля. Тому стан міста намагаються покращити громадські організації. Наприклад, вони відновили баскетбольний майданчик і тенісний корт – як це робили, і як тепер виглядають ці спортоб'єкти?

Громадські організації «Майбутнє Світлодарська» й «Діти війни та трудового фронту» відновили у Світлодарську два спортивні майданчики. Раніше вони були занедбані й розтрощені, з поіржавілими сітками й без справного обладнання. Там більше курили й вигулювали собак.

Керівниця проєкту, секретарка організації «Майбутнє Світлодарська» Юлія Дімоєва розповідає, з чого все починалось: «Після реалізації кількох грантів ми подумали: що б іще хорошого ми могли зробити у місті? Згадалося, як у таборі «Зоряний» від Вуглегірської ТЕС ми грали у волейбол, піонербол та баскетбол, і ми вирішили відновити стару команду».

Після декількох місяців ретельного вдосконалення ПРООН, нарешті, став донором для проєкту.

«Шукаємо зварювальника, щоб встановити сітку, а також потрібні люди для фарбування та різноманітної праці», – писали активісти на фейсбук-сторінці. І добровольці прийшли.

Тепер там установлять сітки для волейболу, кошики для баскетболу, відновлять і пофарбують каркаси й розмалюють поля. Уже зараз половина об’єктів змініла колір з іржаво-коричневого на яскравий зелений. А попереду основне наповнення: для корту на тендері закуплять антивандальний всепогодний тенісний стіл. Залишок косметичних робіт, встановлення столу, сіток, розмітку поля й дизайнерські моменти відклали на весну, коли потеплішає. Корт планують відкрити в кінці квітня – на початку травня.

«Також цей проєкт був спрямований на ситуацію з пандемією, коли не можна було займатися у приміщеннях», – пояснює Юлія.

Освітлення й відеоспостереження взяло на баланс міське комунального підприємство.

«За документами, – каже Юлія, – це лягає на місцеву владу, але фізично ми все одно будемо дбати, щоби був порядок. Ми кажемо діткам: це ж ваш майданчик, не можна лазити по сітці, й вони самі вже її оберігають, кажуть: «не можна лазити по сітці».

Озираючись, Юлія згадує труднощі й робить висновки, що можна було покращити:

«Найскладніше, – каже вона, – що грант був прописаний винятково на матеріали, а встановлення і керівництво проектом лягало на громадськість. Нічого не фінансувалось, і залучити людей, які б встановили, проконтролювали, організували, було найскладнішим. Варто було прорахували все трохи інакше, ми надто понадіялися на власні сили, й було дуже складно. В майбутньому врахуємо це».

«Майбутнє Світлодарська» вже планує, що ще у місті можна відремонтувати:

«Так, у нас є ідеї з відновлення актового залу у музичній школі. Є ще кілька варіантів, але краще триматиму в секреті, щоб збулось», – сміється Юлія. Вона переконана, що, передусім, самі містяни мають піклуватися про своє місто, адже в ньому ще жити їхнім дітям.

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