Київський інститут Нацгвардії планує перейти на навчання курсантів за системою країн НАТО – НГУ

Від початку 2022 навчального року (серпень – вересень) курсанти Київського інституту Національної гвардії України мають розпочати навчання за перспективною системою військової освіти, прийнятою у країнах-членах НАТО, повідомили у пресслужбі Нацгвардії.

«Головна відмінність підходів цієї освіти з наявною в Україні – кореляція з кар’єрою офіцера, коли отриманню вищого звання і призначенню на вищу посаду передує обов’язкове підвищення рівня військової освіти», – йдеться в повідомленні­­­.

У НГУ повідомили, що до такого висновку дійшли учасники багатосторонньої зустрічі у Головному управлінні Національної гвардії України, в якій разом з українськими військовослужбовцями брали участь представники Групи радників з питань доктрини й освіти (DEAG) під керівництвом підполковника Роберта Несбіта й Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади в Україні (операція UNIFIER) під керівництвом П’єра-Люка Лярошеля.

«Формат здобуття професійної військової освіти передбачає спочатку навчання на фахових курсах L-1A, L-1B (взвод) і L-1С (рота) тактичного рівня, далі – командно-штабних курсах L-2 (батальйон-бригада), потім – на курсі L-3 для офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня у званнях підполковник-полковник і курсі L-4 вищого керівного складу стратегічного рівня (полковник-генерал)», – заявили у Нацгвардії.

Там додали, що сьогодні українські військовослужбовці фокусуються на практичній площині впровадження пілотного курсу професійної військової освіти рівня L-1А і L-1B у Київському інституті НГУ.

«Ми знаємо реалії українського законодавства і що є різниця у підходах до створення навчальних програм у різних країнах Північноатлантичного альянсу. Ми маємо знайти основне і спільне у цих підходах і адаптувати цю систему до українських реалій. Фокус уваги сьогодні зосереджуємо на тактичний рівень освіти, який відповідає рівню бакалавра», – заявив начальник управління міжнародного співробітництва Головного управління НГУ полковник Володимир Грабчак.

У Нацгвардії додали, що іноземні радники не лише пояснили, як імплементовані в навчальні програми L-курси у їхніх країнах, але й розповіли історії з власного досвіду: в чому переваги такої системи і як саме така багатоступенева освіта і певні жорсткі правила відбору кандидатів на посади виправдовує себе у довгостроковій перспективі.

За результатами зустрічі сторони домовилися про створення робочої групи і співпрацю у розробці навчальної програми для Київського інституту НГУ й наступну зустріч на базі вишу.

У вересні в інтерв’ю Радіо Свобода головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний заявив, що Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але рішення за альянсом.

Раніше в українській армії повідомили, що вже 300 стандартів НАТО втілено. За словами Залужного, йдеться про стандарти «в питаннях управління, в питаннях планування, в питаннях підготовки».