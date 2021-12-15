Путін хоче «невідкладного» початку переговорів про гарантії для Росії

Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність «невідкладного» початку міжнародних переговорів для затвердження «юридично зафіксованих гарантій» безпеки Росії. Про це йдеться у повідомленнях пресслужби Кремля про телефонні переговори Путіна із двома закордонними лідерами 14 грудня.

Спочатку Путін говорив із президентом Фінляндії Саулі Нійністе, а потім із президентом Франції Емманюелем Макроном. Інформація про зміст розмов не містить нових даних про реакцію співрозмовників на заклики Путіна щодо надання йому західних гарантій.

Як уточнюється на сайті Кремля, гарантії, на думку Путіна, мають «виключати будь-яке подальше просування НАТО на Схід і розміщення у суміжних державах, насамперед в Україні, озброєнь, що загрожують Росії».

Про те, що Москва вимагає таких гарантій, раніше публічно заявив сам Путін. Документ із викладенням вимог Росії зʼявився і на сайті російського МЗС. Вимоги оприлюднені на тлі нарощування угруповання російських збройних сил біля кордонів з Україною, яке у Києві та Заході вважають загрозливим.

США та їхні союзники закликали Москву до деескалації напруженості, заявивши, що у разі широкомасштабного вторгнення в Україну на Росію чекають серйозні наслідки. При цьому США висловили готовність до діалогу. Союзники НАТО прямо не відкидали можливості обговорювати гарантії, яких вимагає Путін, однак і генеральний секретар НАТО, і інші високопоставлені представники Заходу неодноразово повторили, що Росія не має права вето щодо розширення альянсу.

15 грудня Москву відвідає заступниця держсекретаря США Карен Донфрід. 14 грудня вона провела переговори у Києві. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, його заступниця продовжить у Москві обговорення, розпочате під час відеоконференції 7 грудня президентами США та Росії.

Конфлікт Києва і Москви розпочався у 2014 році після анексії Росією Криму та переходу частини території Донецької та Луганської областей під контроль російських гібридних сил. Попри зниження інтенсивності бойових дій, перестрілки у зоні конфлікту відбуваються майже щодня. Україна та країни Заходу покладають відповідальність на Росію. У Москві називають конфлікт внутрішньоукраїнським, звинувачуючи владу в Києві в тому, що вона не хоче домовлятися із сепаратистами.