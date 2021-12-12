Через російські війська біля кордону України Папа Римський Франциск закликає до міжнародного діалогу

Папа Римський Франциск закликає до серйозного міжнародного діалогу для зняття напруженості в Україні через нарощування російських військ біля її кордону. Про це повідомляє агентство Reuters.

У своєму зверненні до віруючих на площі Святого Петра він сказав, що молився за «дорогу Україну, за всі її церкви та релігійні громади та за весь її народ, щоб напруженість там була знята шляхом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї».

У зв'язку з виникненням напруженості між Заходом та Росією через Україну Папа Римський закликав сторони уникати збройного конфлікту.

«Зброя – це не шлях. Нехай це Різдво принесе мир в Україну», – сказав Франциск.

Папа Римський Франциск може відвідати Україну з візитом наступного року, повідомив глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) на Київському безпековому форумі 2 грудня.

Як повідомила пресслужба церкви, нещодавно голова УГКЦ мав у Ватикані зустріч із папою. Однією з тем розмови була ситуація в Україні та війна.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.

Раніше розвідка США заявила, що Росія розглядає можливість нападу на Україну на кількох фронтах, задіявши 175 тис. військових. Президент США Джо Байден попередив Президента Росії Володимира Путіна про економічні санкції у разі ескалації конфлікту з Україною.Путін вважає необхідними переговори Росії зі США щодо гарантій нерозширення Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на схід.