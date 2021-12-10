Організація можливого візиту Папи Римського до України є «на порядку денному» – МЗС

У Міністерстві закордонних справ на запит Радіо Свобода прокоментували ймовірний візит Папи Римського Франциска до України.

«Питання організації можливого апостольського візиту до України Папи Франциска на запрошення Президента України Володимира Зеленського знаходиться на порядку денному двостороннього політичного діалогу», – заявили в пресслужбі МЗС.

Згідно з відповіддю відомства, можливості та терміни візиту опрацьовуватимуть дипломатичні канали «відповідно до усталеної практики».

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Голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив 1 грудня, що очікує на візит Папи Римського Франциска до України, хоча він ще не анонсований офіційно.

20 років тому, 23 червня 2001 року, в Україну приїздив папа Іван Павло ІІ. Понтифік відвідав Київ і Львів. Пастирський візит тривав до 27 червня.

Минулого року під час відвідин Ватикану президент Володимир Зеленський запросив папу Франциска приїхати в Україну.