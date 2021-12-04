В Афінах папа Римський Франциск виступив за координацію зусиль з питань міграції

Папа Римський Франциск вказав на націоналістичні розбіжності в Євросоюзі як на причину відсутності координації зусиль із питань міграції. Про це він заявив 4 грудня на початку візиту до Греції з метою поліпшення відносин із Грецькою православною церквою. Європейська спільнота «часом здається заблокованою та некоординованою» замість того, щоб бути «двигуном солідарності» щодо міграції, сказав папа у промові перед політичними та культурними лідерами в Афінах.

«Прості відповіді» популізму та авторитаризму загрожують демократії в Європі, відзначив понтифік на зібранні, на якому були присутні президент Греції Катерина Сакеларопулу, прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс і віцепрезидент Європейської комісії Маргарітіс Схіна. Папа Франциск не назвав жодної конкретної країни чи лідерів під час своєї промови.

Візит 84-річного понтифіка до грецької столиці є першим візитом папи з часів Івана Павла II у 2001 році, який узагалі став першим візитом очільника Католицької церкви до Афін після розколу 1054 року.