Папа Франциск може відвідати Україну наступного року – голова УГКЦ

Папа Римський Франциск може відвідати Україну з візитом наступного року, повідомив глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) на Київському безпековому форумі 2 грудня.

Як повідомила пресслужба церкви, нещодавно голова УГКЦ мав у Ватикані зустріч із папою. Однією з тем розмови була ситуація в Україні та війна.

«Я маю гарні новини з Ватикану. Буквально кілька тижнів тому я мав можливість особисто спілкуватися з папою Франциском про Україну. Він дуже переймається долею українців в окупації – тих людей, які сьогодні, можливо, не до кінця почуті. Святіший отець дуже цікавився тим, як живе український народ, і справді дуже глибоко цим переймається. Ми очікуємо, що наступного року все ж відбудеться його візит до України», – заявив Святослав (Шевчук).

За його словами, сам візит ще не анонсований.

«Але ми вже живемо в очікуванні й приготуванні. І це дуже сильний сигнал, що папа міркує, як, коли і з чим до нас прибути, це потужний сигнал підтримки нашого народу й нашої держави. Я йому розповів, що серед багатьох наших людей різних Церков і релігій є спільне відчуття: коли папа приїде до України, війна закінчиться», – додав голова УГКЦ.

20 років тому, 23 червня 2001 року, в Україну приїздив папа Іван Павло ІІ. Понтифік відвідав Київ і Львів. Пастирський візит тривав до 27 червня.

Минулого року під час відвідин Ватикану президент Володимир Зеленський запросив папу Франциска приїхати в Україну.