Протиаварійні роботи в костелі Святого Миколая у Києві планують завершити до лютого – Ткаченко

У костелі Святого Миколая в Києві, який постраждав від пожежі, протиаварійні роботи планують завершити до лютого 2022 року, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

«Нарешті можу повідомити, що протиаварійні роботи в костелі Святого Миколая виконає ТОВ «Укрспецреставрація». Бюрократичні процедури, на жаль, змістили дату початку робіт. Але тепер переговорна процедура позаду, тож Національний будинок органної та камерної музики уклав договір з підрядником. «Укрспецреставрація» одразу приступає до виконання робіт», – написав Ткаченко.

За його даними, проведуть укріплення віконних конструкцій, ремонт підлоги, систем опалення, електропостачання, освітлення, пожежогасіння; встановлення захисних сіток та демонтаж навісних аварійних елементів.

Міністр нагадав, що оціночна вартість ліквідації наслідків пожежі – 19,5 млн грн.

«Фінансування відбуватиметься за рахунок зібраних благодійних коштів на порятунок костелу, так само як за донорські кошти сплачувалось проведення обстеження після пожежі та експертиза проектно-кошторисної документації», – зауважив Ткаченко.

Він висловив сподівання, що до 1 червня 2022 року, дати передачі костелу в постійне користування парафії Святого Миколая (розпорядження про підготовку передачі собору вірянам раніше підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль – ред.), будуть завершені не лише протиаварійні, а й реставраційні роботи.

Пожежа у костелі сталася ввечері 3 вересня. Ніхто не постраждав. Але вогонь знищив унікальний орган костелу. Попередньою причиною пожежі в костелі вважають коротке замикання в органі.

Костел святого Миколая був побудований у 1899–1909 роках відомим київським архітектором Владиславом Городецьким. Собор споруджувався винятково на кошти католицької громади. Під час зведення будівлі вперше використали новий на той час матеріал залізобетон.

У 1933 році костел був розграбований. За часів радянської влади собор не був знищений, його пристосували для господарських потреб. У соборі були фрески і вітражі, які не вціліли.

З 1981 року храм діяв як концертна зала Національного будинку органної та камерної музики. В ньому чудова акустика.

У 1992 році у костелі поновили богослужіння.

У 2001 році під час візиту до Києва костел відвідав Папа Римський Іван Павло ІІ.

3 вересня 2021 року у костелі спалахнула пожежа, в результаті якої було пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та орган.