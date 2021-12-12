«Лякана ворона куща боїться» – Арестович про заяву Кремля щодо корабля «Донбас» 

«Переляком» назвав реакцію Росії на прохід українського корабля «Донбас» водами Азовського моря радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. Він наголосив у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода, що корабель навіть не мав зброї, не кажучи про повне його право проходити водами України.

«Я процитую хорошу російську приказку: «Лякана ворона куща боїться». Справа в тому полягає, що це «Донбас»... Я коли заголовок побачив, я дуже потішився. «Донбас» злякав Росію» – був заголовок. Це пошуково-рятувальне судно, яке взагалі не має зброї на озброєнні. Що воно могло зробити? Корабель на планових ходових випробуваннях і так далі. Тобто здійснює планову діяльність. І вони перелякалися, закричали… Це питання, які здіймаються в Кремлі відразу на рівні державної істерики», – констатував Арестович.

Увечері 9 грудня цього року ФСБ Росії заявила, що український корабель «Донбас», прямуючи до Керченської протоки, «не виконує вимог змінити курс» та «створює загрозу безпеці мореплавання». А речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав «провокацією» наближення українського судна «Донбас» до Керченської протоки.

Пресслужба операції Обʼєднаних сил назвала «фейковими» поширені російськими інформагенціями з посиланням на ФСБ Росії повідомлення про створення загрози мореплавству з боку судна «Донбас». «Пресслужба ООС повідомляє, що судно ВМС Збройних сил України «Донбас» не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. «Донбас» повертається на базу», – повідомляла пресслужба пізно ввечері 9 грудня.

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