«Донбас» «має повне право» на прохід водами України – посольство США

У посольстві Сполучених Штатів в Україні прокоментували реакцію Росії на прохід українського корабля «Донбас» водами Азовського моря.

Як заявили у відомстві, «Донбас» «має повне право» перетинати українські територіальні води.

«Неправдиві звинувачення Росії є частиною її невпинної кампанії з відволікання від її останніх агресивних провокаційних дій. Нові незаконні обмеження в Керченській протоці та Азовському морі – черговий акт агресії проти України», – йдеться в коментарі посольства.

Увечері 9 грудня ФСБ Росії заявила, що український корабель «Донбас», прямуючи до Керченської протоки, «не виконує вимог змінити курс» та «створює загрозу безпеці мореплавання».

На сайті Marine Traffic було видно скупчення суден біля входу до Керч-Єнікальського каналу як з боку Азовського моря, так і Чорного моря. Інформація про судно «Донбас» була відсутня.

У штабі операції Об’єднаних сил України (ООС) назвали «фейком» заяву ФСБ Росії про «загрозливий» рух корабля ВМС України до Керченської протоки.