Корабель «Донбас» у «чутливі зони» не заходив і повертається на базу – штаб ООС

Пресслужба операції Обʼєднаних сил назвав «фейковими» поширені російськими інформагенціями з посиланням на ФСБ Росії повідомлення про створення загрози мореплавству з боку українського військового судна «Донбас».

«Пресслужба ООС повідомляє, що судно ВМС Збройних Сил України «Донбас» не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На даний час «Донбас» повертається на базу», – вказано в повідомленні пресслужби ООС, поширеному пізно ввечері 9 грудня.

За російськими повідомленнями, український військовий корабель «Донбас» перебуває в безпосередній близькості від Керченської протоки та створює загрозу безпеці мореплавства.

«У даний час «Донбас» перебуває на відстані 18 морських миль (це близько 33 кілометрів – ред.) до Керченської протоки, вимоги змінити курс не виконує. Вказані дії створюють загрозу безпеці мореплавства», – заявляють у ФСБ.

За даними спецслужби, уранці у четвер корабель управління «Донбас» ВМС України знявся з рейду порту Маріуполь і вирушив у напрямку Керченської протоки. О 13:45 корабель берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії, що супроводжує «Донбас», попередив про необхідність «дотримання російського законодавства в частині, що стосується подання необхідних заявок на проходження Керченською протокою». «Отримано відповідь, що слідувати через Керченську протоку не планує», – повідомили в ФСБ.