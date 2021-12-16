Росія – агресор, а не посередник у конфлікті в Україні – представник США при ОБСЄ

Постійний представник США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер, звертаючись до Постійної ради ОБСЄ у Відні в четвер, заявив про «критично важливий час», коли «незалежність, суверенітет та територіальна цілісність України перебувають під безпрецедентною загрозою».

«Незалежність, суверенітет та територіальна цілісність України перебувають під безпрецедентною загрозою. Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати та наші партнери дадуть відповідь масштабними та безпрецедентними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації та подальших спроб дестабілізувати Україну... На жаль, Росія продовжує стверджувати, що не є стороною у конфлікті і вимагає, щоб Україна безпосередньо взаємодіяла з її «проксі-силами». Вона продовжує розповсюджувати хибну версію про те, що є посередникомі. Але ми всі розуміємо справжню ситуацію. Як щойно зауважив мій канадський колега, Росія – єдиний агресор. Росія спровокувала цей конфлікт, і тепер ми закликаємо її докласти дипломатичних зусиль для його припинення», – сказав Майкл Карпентер.

Він зауважив, що на сьогодні Росія не виконала своїх зобов’язань щодо гарантування безпеки в рамках Мінських угод, не виконала заходів щодо зміцнення режиму припинення вогню.

«Навпаки, Росія займається так званою паспортизацією та спрощенням процедур голосування на виборах у Росії, що зміцнює зв’язки підконтрольних Росії регіонів з самою Росією. На якій планеті така поведінка свідчить про повагу до таких Гельсінських принципів, як суверенітет і територіальна цілісність?», – запитав Карпентер.

Представник США при ОБСЄ озвучив заклик до Росії припинити перешкоджати зусиллям СММ щодо спостереження на всій території України, почати конструктивну взаємодію в рамках Тристоронньої контактної групи, повернутися до СЦКК та відкрити всі цивільні переходи вздовж лінії зіткнення, звільнити більш ніж 100 громадян України, несправедливо затриманих Росією.

«Ми засуджуємо закритий судовий процес над журналістом Радіо Свобода Владиславом Єсипенком, останнє слухання щодо якого відбулося 8 грудня. Враховуючи хитку політичну основу висунутих проти нього звинувачень, не дивно, що Росія хоче приховати це знущання з правосуддя від громадськості. За повідомленнями, заступник голови Меджлісу Наріман Джелял міститься в сирій камері, що не опалюється, у СІЗО в Сімферополі. Ми також закликаємо Росію припинити переслідування правозахисної групи «Кримська солідарність». Її координатор Мустафа Сейдалієв останніми тижнями неодноразово затримувався», – заявив Майкл Карпентер.

Він додав, що «кримські санкції» діятимуть доти, доки Росія не поверне повного контролю над півостровом Україні. Також залишаться в силі санкції проти Росії через її дії на сході України.

Майкл Карпентер став постійним представником США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на початку листопада. На цю посаду його номінував президент США Джо Байден.